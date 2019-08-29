Некислый показ с Limon.ee: в Тарту, Нарве и Таллинне пройдут ВИП-показы русской комедии «Дорогой папа»

На месте будет работать наш фотограф, который пофотографирует публику. Снимки потом можно будет посмотреть на портале Limon.ee. Перед началом сеанса будут разыгрываться роскошные подарки от различных фирм-партнеров мероприятия. Также особо счастливых ждут сувениры от Limon.ee.