Limon.ee устраивает в Таллинне, Нарве и Тарту кинопоказ русской комедии с подарками и вкуснейшим лимонадом

На месте будет работать наш фотограф, который сделает яркие кадры. Снимки потом можно будет посмотреть на портале Limon.ee. Перед началом сеанса будут разыгрываться роскошные подарки от различных фирм-партнеров мероприятия. Также особо счастливых ждут сувениры от Limon.ee.

Совместный просмотр фильма, о котором мы все так давно мечтали! Билеты уже в продаже на сайте www.apollokino.ee.

11 сентября в 19:00 в Таллинне (Apollo Ülemiste) ведущим вечера будет Эдгар Гергель;

12 сентября в 19:00 в Тарту (Apollo Eeden) ведущая вечера - очаровательная Ольга Максимовская, а в Нарве (Apollo Astri) в это же время вас будет встречать красавица Елена Ковостьянова.

Всем зрителям достанется вкуснейший лимонад Mully’s, а самые счастливые смогут выиграть один из крутых призов: футболки от Black Star Wear, подарочные карты от Vapiano, подарочные карты торговых центров Ülemiste, Astri и Eeden (в зависимости от города), а также много других классных призов!

ФОТО: Промо