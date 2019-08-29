В Санкт-Петербурге ограбили квартиру матери Ольги Бузовой

Рецидивист из Белоруссии обворовал квартиру матери популярной певицы, а также ведущей «Дома-2» Ольги Бузовой.
По информации российских СМИ, злоумышленник проник в квартиру женщины, расположенной на набережной реки Карповки, 11 августа 2019 года и украл имущества на сумму примерно в 6,2 миллиона рублей.
Правоохранителям удалось задержать налетчика. Им оказался 37-летний мужчина, который еще в июле 2018 года обворовал еще несколько квартир.
Известно, что часть украденного у матери Бузовой обнаружили в квартире, в которой проживал рецидивист. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.