В Санкт-Петербурге ограбили квартиру матери Ольги Бузовой

По информации российских СМИ, злоумышленник проник в квартиру женщины, расположенной на набережной реки Карповки, 11 августа 2019 года и украл имущества на сумму примерно в 6,2 миллиона рублей.

Правоохранителям удалось задержать налетчика. Им оказался 37-летний мужчина, который еще в июле 2018 года обворовал еще несколько квартир.