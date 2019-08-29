Дочь Алека Болдуина пошла против отца и опубликовала фото топлес

На этот раз она решила выложить знойное фото топлес, где позировала, сидя на диване в эффектной позе и прикрыв голую грудь рукой. Айрленд надела вельветовые брюки, а ее светлые волосы струились по обнаженной спине. И модели не удалось избежать сравнения с ее эффектной матерью. Многие фанаты отметили, что они выглядят очень похоже. Но кое-кто написал, что дочке всё же не удалось переплюнуть мать.

Казалось бы, Айрленд уже с рождения сильно повезло — она появилась на свет в семье обладательницы «Оскара», красавицы Ким Бейсингер и знаменитого актера-сердцееда Алека Болдуина. Однако без проблем с родителями не обошлось: у нее был затяжной конфликт с отцом, а в прошлом году он оставил недовольный комментарий под ее голым фото. Также девушка страдала пищевыми расстройствами, в том числе анорексией, отмечает People.

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