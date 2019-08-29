Чт, 29.08.2019
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Дочь Алека Болдуина пошла против отца и опубликовала фото топлес

Айрленд Болдуин, дочка Алека Болдуина.

ФОТО: Frederic Kern / imago images / Future Image

23-летняя модель и актриса Айрленд Болдуин не стесняется показывать свое тело. И этот раз не стал исключением, пишет Лайф.

В Instagram девушки около 540 000 фанатов, а среди ее подписчиков Джиджи Хадид, Кендалл Дженнер и возлюбленная Бибера, которая является ее двоюродной сестрой. И Айрленд нередко демонстрирует в соцсети откровенные образы.

На этот раз она решила выложить знойное фото топлес, где позировала, сидя на диване в эффектной позе и прикрыв голую грудь рукой. Айрленд надела вельветовые брюки, а ее светлые волосы струились по обнаженной спине. И модели не удалось избежать сравнения с ее эффектной матерью. Многие фанаты отметили, что они выглядят очень похоже. Но кое-кто написал, что дочке всё же не удалось переплюнуть мать.

Казалось бы, Айрленд уже с рождения сильно повезло — она появилась на свет в семье обладательницы «Оскара», красавицы Ким Бейсингер и знаменитого актера-сердцееда Алека Болдуина. Однако без проблем с родителями не обошлось: у нее был затяжной конфликт с отцом, а в прошлом году он оставил недовольный комментарий под ее голым фото. Также девушка страдала пищевыми расстройствами, в том числе анорексией, отмечает People.

Фото обнаженной звезды смотрите ЗДЕСЬ!

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