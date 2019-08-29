Умер актер Александр Числов, известный по «Папиным дочкам» и «Каменской»

В середине августа Александра Числова экстренно доставили в одну из больниц Москвы. Кроме того, в последнее время у Числова проявились признаки психиатрического заболевания. Как рассказал на шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» друг актера, перед болезнью он голодал 10 дней, опасаясь, что его отравят. Он умер в реанимационном отделении в четверг, 29 августа, из-за обострения пневмонии.

В итоге артист перестал ходить и очутился в больнице. По словам друга Числова, надежды на выздоровление были. Но боровшимся за жизнь Александра почти полмесяца врачам спасти его не удалось. Дата и место похорон артиста пока не известны.