Умер актер Александр Числов, известный по «Папиным дочкам» и «Каменской»

В российской столице в возрасте 54 лет ушел из жизни популярный актер Александр Числов. «Мастер эпизода», снявшийся почти в 150-х фильмах, не дожил до 55 лет, передает ТАСС.
В середине августа Александра Числова экстренно доставили в одну из больниц Москвы. Кроме того, в последнее время у Числова проявились признаки психиатрического заболевания. Как рассказал на шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» друг актера, перед болезнью он голодал 10 дней, опасаясь, что его отравят. Он умер в реанимационном отделении в четверг, 29 августа, из-за обострения пневмонии.
В итоге артист перестал ходить и очутился в больнице. По словам друга Числова, надежды на выздоровление были. Но боровшимся за жизнь Александра почти полмесяца врачам спасти его не удалось. Дата и место похорон артиста пока не известны.
Александр Числов запомнился зрителям своими эпизодическими ролями во многих телефильмах и сериалах. В частности, он сыграл в картинах «Беспредел», «Легенда № 17», «Любить по-русски - 2», а также сериалах «Каменская», «Участок», «Папины дочки».