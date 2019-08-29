Тельцам нужно прислушаться к знакам судьбы, а Скорпионам – исправлять свои ошибки: гороскоп на 29 августа

Овен

Нет предела совершенству, и в этот день вы прочувствуете это на себе. Даже если у вас все хорошо, за поворотом будет еще лучше, пишет Segodnya.

Телец

Прислушивайтесь к знакам судьбы, и тогда вы сможете решить вопрос, который не давал вам покоя последнее время.

Близнецы

Вас поджидает финансовая проблема. Это временно, хотя и не слишком приятно. Придется включить режим экономии.

Рак

Как вы подготовитесь к важной встрече, так она и пройдет. Можете рассчитывать на интересное деловое сотрудничество.

Лев

Ваша невнимательность в этот день может дорого вам стоить. Не забывайте ценные вещи и смотрите, что подписываете.

Дева

Пока рано приступать к реализации глобальных идей, зато полезно посоветоваться и распланировать стратегию на будущее.

Весы

Лучше никого не критиковать в этот день, если не хотите получить в ответ обсуждение вашего собственного поведения.

Скорпион

Любые возражения в этот день будут неуместны. Вам укажут на ваши ошибки, которые придется исправлять или переделывать.

Стрелец

Принцип дня: чем меньше вы знаете, тем вам спокойнее живется. Даже у любознательных представителей вашего знака должна быть передышка.

Козерог

Если вы хотите, чтобы все было сделано правильно и по-вашему, лучше займитесь делами сами и никому их не перепоручайте.

Водолей

Старайтесь меньше говорить и больше делать. В этот день вас будут оценивать по вашим поступкам, а не по красивым словам.

Рыбы