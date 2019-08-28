Ср, 28.08.2019
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Годы берут свое: Лере Кудрявцевой вызвали скорую помощь на «Новой волне»

Лера Кудрявцева

ФОТО: Скриншот Instagram

Жаркий субтропический климат, установившийся на фестивале «Новая волна» в Сочи в эти дни, стал причиной не лучшего самочувствия гостей и выступающих на конкурсе. Так, помощь медиков потребовалась Лере Кудрявцевой. Видео инцидента попало в распоряжение Super.

Телеведущей стало плохо в одном из ресторанов, где «Муз-ТВ» дружным коллективом отмечали день рождения звезды канала — ведущего шоу «Отпуск без путевки» Андрея Разыграева.

«Давление скакнуло от жары» — объяснили случившееся друзья Кудрявцевой, срочно вызвавшие ей скорую во время обеда: лицо телеведущей вдруг стало бледным и она начала терять сознание.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Пока медики были в пути, первую помощь Лере оказал гендир «Муз-тв» — Арман Давлетяров. По свидетельствам очевидцев, Давлетяров провел с Лерой настоящий сеанс психологической помощи во избежании развития панической атаки, которая охватила Леру из-за резкого ухудшения самочувствия.

В конце вечера Кудрявцева называла Армана своим «спасителем» и принимала рекомендации по тому, как спасаться от перепадов погоды.

К счастью, к вечеру она полностью пришла в себя и уже на следующий день блистала на сцене «Новой волны».

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