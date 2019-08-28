Годы берут свое: Лере Кудрявцевой вызвали скорую помощь на «Новой волне»

Жаркий субтропический климат, установившийся на фестивале «Новая волна» в Сочи в эти дни, стал причиной не лучшего самочувствия гостей и выступающих на конкурсе. Так, помощь медиков потребовалась Лере Кудрявцевой. Видео инцидента попало в распоряжение Super.
Телеведущей стало плохо в одном из ресторанов, где «Муз-ТВ» дружным коллективом отмечали день рождения звезды канала — ведущего шоу «Отпуск без путевки» Андрея Разыграева.
«Давление скакнуло от жары» — объяснили случившееся друзья Кудрявцевой, срочно вызвавшие ей скорую во время обеда: лицо телеведущей вдруг стало бледным и она начала терять сознание.
Пока медики были в пути, первую помощь Лере оказал гендир «Муз-тв» — Арман Давлетяров. По свидетельствам очевидцев, Давлетяров провел с Лерой настоящий сеанс психологической помощи во избежании развития панической атаки, которая охватила Леру из-за резкого ухудшения самочувствия.
В конце вечера Кудрявцева называла Армана своим «спасителем» и принимала рекомендации по тому, как спасаться от перепадов погоды.
К счастью, к вечеру она полностью пришла в себя и уже на следующий день блистала на сцене «Новой волны».