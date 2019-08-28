Певица Валерия выглядит ровесницей возлюбленной своего сына

Певица Валерия уже начала подводить итоги этого лета, тем более что до начала осени осталось всего несколько дней, пишет Экспресс газета.
Накануне Валерия выложила на своей официальной странице в «Инстаграме» фотографию, на которой позирует вместе со своей мамой, сыном Арсением и его девушкой Анной Шеридан. Отметим, что в Сети не раз ходили слухи о том, что Валерия не принимает возлюбленную Арсения, но певица решила положить конец всем домыслам.
«Это лето было очень продуктивным и волнительным — столько всего произошло за три месяца. Спасибо всем моим детям за то, что даже в трудные моменты все были рядом. Как бы ни хотелось Интернет-источникам упиваться новостями, что все у нас не так, как у людей, могу с уверенностью заявить, что все у нас мирно и дружно. Люблю моих детей и всех их половинок. Анечка, солнышко, не обращай внимания на то, что пишут», — подписала кадр Валерия.
Под снимком сразу же появилось огромное количество комментариев. Одни поклонники желают здоровья маме Валерии, которая прекрасно выглядит для своих лет, другие обсуждают личную жизнь детей певицы. Многие пользователи пришли к выводу, что сама Валерия выглядит ровесницей Анны Шеридан. Артистке уже 51 год, а она совсем не стареет и выглядит лет на 20 моложе своего возраста.