Ср, 28.08.2019
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Певица Валерия выглядит ровесницей возлюбленной своего сына

Валерия

ФОТО: Instagram

Певица Валерия уже начала подводить итоги этого лета, тем более что до начала осени осталось всего несколько дней, пишет Экспресс газета.

Накануне Валерия выложила на своей официальной странице в «Инстаграме» фотографию, на которой позирует вместе со своей мамой, сыном Арсением и его девушкой Анной Шеридан. Отметим, что в Сети не раз ходили слухи о том, что Валерия не принимает возлюбленную Арсения, но певица решила положить конец всем домыслам.

«Это лето было очень продуктивным и волнительным — столько всего произошло за три месяца. Спасибо всем моим детям за то, что даже в трудные моменты все были рядом. Как бы ни хотелось Интернет-источникам упиваться новостями, что все у нас не так, как у людей, могу с уверенностью заявить, что все у нас мирно и дружно. Люблю моих детей и всех их половинок. Анечка, солнышко, не обращай внимания на то, что пишут», — подписала кадр Валерия.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Под снимком сразу же появилось огромное количество комментариев. Одни поклонники желают здоровья маме Валерии, которая прекрасно выглядит для своих лет, другие обсуждают личную жизнь детей певицы. Многие пользователи пришли к выводу, что сама Валерия выглядит ровесницей Анны Шеридан. Артистке уже 51 год, а она совсем не стареет и выглядит лет на 20 моложе своего возраста.

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