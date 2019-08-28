Сенсация! Найдено письмо, которое принцесса Диана написала незадолго до своей смерти
Прошло уже 22 года со дня смерти леди Ди, а поклонники и исследователи по всему миру до сих пор не могут разгадать загадку той страшной автомобильной аварии. Оказалось, что к трагической гибели «королевы сердец» мог быть причастен ее собственный муж, пишет woman.ru.
На днях в Сети появился подкаст, создатели которого опубликовали новые материалы по нашумевшей трагедии, произошедшей в Париже в 31 августа 1997-го. Тогда принцесса Диана вместе с возлюбленным Доди Аль-Файедом попала в автомобильную аварию, в результате которой пара погибла.
Слухи о причастности королевской семьи к этому мрачному событию ходили уже давно: то Елизавету II обвиняли в желании «устранить» своенравную экс-невестку, то Камиллу Паркер Боулз подозревали в настоящем заговоре, который она якобы развернула, чтобы опорочить имя Дианы и в конце концов навсегда отдалить ее от Виндзоров. Как бы то ни было, слухи оставались слухами. Суд постановил, что гибель принцессы Дианы произошла в результате несчастного случая, и обществу пришлось смириться с этим выводом.
Тем не менее попытки «докопаться до правды» продолжаются и по сей день. Одной из них стал подкаст под названием «Диана: дело закрыто», который вышел на днях в Великобритании.
Создатели записи собрали новый шокирующий материал — дневниковые заметки леди Ди, ее письма и показания свидетелей той аварии — и заявили, что, судя по всему, смерть принцессы Уэльской была далеко не случайной. Выяснилось, что это была тщательно спланированная операция, руководил которой ее экс-супруг.
Публике было предложено ознакомиться с отрывком из дневника леди Ди, который она якобы записала незадолго до смерти. «Мой муж планирует устроить ДТП с моей машиной. Сделать так, чтобы отказали тормоза или чтобы я получила серьезную травму головы. Тогда он может спокойно жениться на Тигги [няне принцев Уильяма и Гарри — прим. Woman.ru]. Камилла — не что иное, как приманка, поэтому Чарльз просто использует всех нас».
Фрагмент дневника принцессы Дианы можете посмотреть ЗДЕСЬ!
Удивлены? Мы тоже! Остается узнать, каким образом создателям подкаста удалось раздобыть секретные записи погибшей принцессы (не говоря о том, что подлинность этих материалов никто не подтверждал).