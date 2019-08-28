Знаки Зодиака, про которых чаще всего ошибаются гороскопы

Телец
Этот знак Зодиака может показывать себя с совершенно разных сторон, и не факт, что звездные предсказания окажутся для них верными. Тельцам стоит самим принимать решения и не полагаться на астрологов.
Очень переменчивый знак, которому самому тяжело во что-либо поверить. Весы сомневаются в каждом своем шаге, поэтому также редко верят гороскопам. Кстати, это один из знаков, над которым звезды могут шутить. Пока представители знака не научатся брать на себя ответственность и принимать решения, то ни гороскоп, ни гадалка не скажет им правду.
Рыбы
У Рыб очень хорошо развита интуиция, поэтому они не верят никому, кроме себя. Представители знака быстро понимают, где написана правда, а где — нет. Их невозможно обвести вокруг пальца, поэтому размытые предсказания звезд также могут показаться им ложью.
Козерог
У Козерогов слабая энергетика и тонкая связь с космосом, и именно поэтому звезды могут ошибаться. Представители знака настолько в себе неуверенны, что в них сомневаются все (и даже звезды). Поэтому гороскопы часто дают искаженную информацию.
Скорпион
Очень критично относится к жизни и к себе в целом. Поэтому по звездам сложно считать, что будет происходить в жизни у представителя знака. Кстати, сам Скорпион не верит в предсказания и не допустит, что бы кто-то управлял их жизнью.