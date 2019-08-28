Второй ребенок? В Сети обсуждают округлившийся живот Ксении Собчак

Уже скоро Ксения Собчак и Константин Богомолов станут мужем и женой. По данным источников, свадьба состоится 13 сентября.
А пока пара не дает никаких официальных комментариев на этот счет, в Сети появился новый повод для обсуждений. На этот раз внимание пользователей привлек живот Ксении. По мнению общественности, он подозрительно намекает на беременность телеведущей. Собчак не публикует фотографии, на которых можно было бы хорошо рассмотреть живот, однако на видео с ее участием он отчетливо виден.
Напомним, что у Ксении растет сын от первого мужа Максима Виторгана. Платону в этом году исполнится три года. В свою очередь, у Константина Богомолова есть дочь от актрисы Дарьи Мороз.