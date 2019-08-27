Ученые: измена зависит... от зарплаты жены

Оказывается, что наибольший процент измен демонстрируют мужья, которые получают… меньше жен.

«Секс вне брака позволяет самоутвердиться мужчинам, чья маскулинность находится под вопросом. Лишенные функций главного кормильца, они утверждают свою мужественность другим культурно приемлемым образом — соблазняя других женщин», — считают ученые. Есть у измены и более циничные мотивы: с помощью адюльтера обиженные мужья «наказывают» своих супруг за их успехи на рынке труда.

Известно множество случаев, когда жену, которая получает больше, не только обманывают, но и оскорбляют, бьют. Женщина, которая успешно справляется с ролью добытчика при неуспешном, аморфном и неудачливом муже – главная мишень для агрессии, упреков и измен, увы.

В случае женщин работает прямо противоположная тенденция: когда сто процентов семейного дохода приносят жены, они реже всего склонны к изменам. Может быть, жены достаточно самоутверждаются на работе. А может – слишком устают и постоянно находятся в стрессе, а потому просто не находят сил искать кого-то на стороне.

Меньше всего изменяют женам мужья, зарабатывающие несколько больше их (примерно 70 процентов от общего дохода семьи). А вот если 100% дохода приносит в дом мужчина, то вероятность измены сильно возрастает – ведь ему кажется, что жена всё равно никуда не денется, а, значит, можно безнаказанно заводить любовниц.

Выводы из всего этого напрашиваются сами. Женщинам, желающим сократить вероятность измен, следует работать, привнося ощутимый, но не главный вклад в семейный бюджет.

Кроме того, не стоит думать, что из неработающего мужчины получится отличный домохозяин, ждущий жену с борщами и боящийся помыслить об измене.