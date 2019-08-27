Вт, 27.08.2019
Гуляет Ласнамяэ! Митя Фомин спел для жителей самого большого района Таллинна СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • «На море!» Галкин с детьми в лодке на кафельном полу развеселили Сеть

«На море!» Галкин с детьми в лодке на кафельном полу развеселили Сеть

Максим Галкин и Алла Пугачева

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp/Scanpix Baltics

Юморист записал шуточный клип про окончание лета, пишет Пятый канал.

Юморист Максим Галкин записал очередной шуточный ролик на злобу дня. Если до этого комик снял видео на тему слишком дождливого лета, то теперь посвятил пост его окончанию.

На опубликованных в Instagram кадрах Галкин танцует под трек Arcash «Лечу на море». Компанию юмористу составляют его дети — Лиза и Гарри, которые в этот момент сидят в надувной лодке на кафельном полу и делают вид, что якобы передвигаются по морю.

«С таким папой не соскучишься», — прокомментировал ролик один из пользователей. «Весело там у вас!» — добавил другой. «Это здорово, что у вас столько идей для игр со своими детьми!» — восхитился юзер. «Ох, все тут в точку! И про лето, и про море!» — отметил подписчик.

Также пользователи посмеялись над так называемым «киноляпом» — на одном из кадров Лиза вдруг появляется в кепке, хотя до этого головного убора на ней не было.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ