Гороскоп на 28 августа: Овны преуспеют в работе, Рыбам стоит поберечь себя

День во многих отношениях удачный, подходящий и для работы, и для отдыха. Можно заниматься важными делами, решать сложные проблемы – справиться с ними будет несколько проще, чем обычно. В профессиональных отношениях важно соблюдать субординацию, не позволять себе фамильярности и панибратства; границу между деловой и личной сферами следует обозначить очень четко.
Эмоциональный фон будет комфортным для всех, а для романтически настроенных особ – чрезвычайно благоприятным. День принесет новые знакомства и встречи, возможно начало длительных отношений. Поездки в обществе симпатичных попутчиков поднимут настроение, участие в светских мероприятиях позволит получить полезный опыт, пишет Dvorec.ru.
Овен
День противоречивый, беспокойный. Овны могут преуспеть в работе, но их отношения с коллегами, руководством и деловыми партнерами оставляют желать лучшего. Пришло время острой конкурентной борьбы, отстаивания своих интересов, напряженных дискуссий. Уверенность в себе и оптимизм будут вам хорошими помощниками, но к ним бы следовало добавить еще толику чувства такта и дипломатичности.
Финансовое положение оставляет желать лучшего, именно деньги станут причиной споров и разногласий во многих семьях. Влюбленные смогут избежать ссор, лучше понять друг друга, найти общие интересы. Отличный день для путешествий.
Телец
Тельцов ожидает спокойный и благоприятный день, позволяющий реализовать планы и завершить начатое. Разумный подход к делам – залог успеха, а дружелюбное отношение к людям – бесценный помощник на сложных переговорах и встречах. Не только для деловых, но и для личных контактов день подходит очень хорошо; можно напомнить о себе старым знакомым, организовать вечеринку для друзей.
В высшей степени стабилен эмоциональный фон, вашей уравновешенности можно только позавидовать. Появляется возможность спокойно обсудить и решить семейные проблемы, хорошо провести время с любимым человеком.
Близнецы
Благоприятный день, обещающий Близнецам массу больших и маленьких радостей. Можно преуспеть в решении профессиональных и творческих задач, добиться признания своих заслуг, заслужить уважение коллег и руководства. Еще лучше обстоят дела в личной сфере: взаимопонимание с близкими будет полным, удастся найти общий язык даже с человеком, с которым вы в последнее время часто ссорились.
День подходит для получения и анализа новой информации, начала учебы. Можно отправляться в поездки, встречаться со старыми и новыми знакомыми – проблем в общении не возникнет. Жизненный потенциал очень высок.
Рак
Ракам следует спокойно реагировать на критику, которой сегодня, пожалуй, будет многовато. Руководство скептически относится к вашим достижениям и не торопится наградить вас за труды; зато есть возможность заключить выгодные сделки или найти новый источник дохода. Раскрываются новые таланты, появляются идеи, реализация которых позволит вам выйти на новый уровень.
День подходит для поездок; путешественники смогут расширить круг общения или получить полезный жизненный опыт. Звезды советуют бережно относится к своему здоровью: из-за снижения жизненного потенциала вероятно обострение хронических заболеваний.
Лев
В целом благоприятный и удачный день, не лишенный, впрочем, и неприятностей. Негативные тенденции добрались до сферы семейных отношений: Львам сегодня сложно поладить с родственниками, договориться с ними о какой-либо совместной активности. Финансовая ситуация вполне благоприятна, вы можете позволить себе некоторые расходы, но вас не раз упрекнут в транжирстве и неуместной щедрости; относитесь к таким заявлениям с юмором, не принимайте их близко к сердцу.
День подходит для коммерческой деятельности, проведения переговоров, деловых поездок. Романтические свидания также сложатся хорошо, но для этого вам придется приложить некоторые усилия.
Дева
Благоприятный день для проведения переговоров и встреч, общения с сильными мира сего, обсуждения с руководством вопросов, касающихся повышения вашей заработной платы и карьерного роста. Возможно получение многообещающих предложений, над которыми стоит серьезно задуматься. Этот день отлично подходит для наведения порядка в делах, разнообразных усовершенствований, устранения мелких недочетов.
В кругу близких вы будете безусловным лидером, и именно на ваши плечи ляжет ответственность за принятие наиболее важных решений. Впрочем, такая перспектива вас не испугает.
Весы
День в целом довольно удачный, но отмечается некоторое снижение жизненного тонуса, поэтому Весам следует позаботиться о себе, провести оздоровительные и профилактические процедуры. Оптимизм и жизнелюбие вам не изменят; вы будете заняты приятными делами, найдете достойное применение не только накопленному опыту, но и своей безграничной фантазии.
Улучшается финансовое положение, в высшей степени плодотворными буду встречи с иностранными партнерами. Отношения с любимым человеком неоднозначны, и вам стоит прислушаться к своей интуиции – она подскажет, как себя вести, чтобы избежать конфликта.
Скорпион
День будет чрезвычайно удачным для тех, чьи основные интересы лежат в профессиональной сфере. Можно добиться значительных успехов, подняться по служебной лестнице, найти влиятельных покровителей. Главное – не сдаваться, если на пути возникнут преграды, и двигаться вперед с настойчивостью и упорством, которым не страшны любые трудности.
Отношения в семье становятся чуть более прохладными, чем обычно: вы заняты собственными проблемами и едва ли понимаете, что тревожит и беспокоит близких. С друзьями тоже порой будет непросто поладить, а вот любимый человек не только сможет «достучаться» до вас, но и сделает все возможное, чтобы поднять вам настроение.
Стрелец
Благоприятный день, из событий которого практичные Стрельцы смогут извлечь немало пользы. Единственное, для чего он не подходит категорически – это светские развлечения. Зато можно преуспеть в работе, обзавестись полезными связями и научиться чему-то новому. У многих представителей знака будет возможность скорректировать свой профессиональный путь, выбрать более перспективное направление деятельности.
Хорошо подходит день для общения с близкими, отдыха в кругу членов семьи. Новые знакомства кажутся многообещающими, но вы более доверчивы, чем следовало бы.
Козерог
День подходит для работы и разнообразных полезных дел, а вот насладиться отдыхом сегодня Козерогам едва ли удастся: слишком много проблем придется решать представителям данного знака. Это день бескорыстной помощи, заботы об окружающих, поиска ответов на непростые вопросы, тревожащие близких людей. Постарайтесь все же правильно оценивать свои силы; в некоторые моменты эмоциональная нагрузка будет столь велика, что может ухудшиться самочувствие.
Не подходит день для поездок, посещения увеселительных заведений, романтических свиданий. Стабильные пары проживут его без серьезных потрясений, а вот влюбленным, чьи отношения только формируются, будет трудно избежать конфликтов.
Водолей
Обстоятельства складываются в пользу Водолеев: представители данного знака порой будут чувствовать себя настоящими баловнями судьбы. Увы, и разочарования не исключены, но, к счастью, серьезными они не будут. Возможно удачное решение профессиональных проблем, преодоление разногласий в трудовом коллективе, получение заданий, выполнение которых будет способствовать росту вашего авторитета.
В личной жизни происходят события, на первый взгляд, малозначительные, но постепенно создающие весьма привлекательную картину ближайшего будущего. Верьте в себя и не терзайтесь сомнениями: у вас нет ни малейших оснований для беспокойства.
Рыбы
Рыбам стоит поберечь себя – день подготовил им немало испытаний. Но основной проблемой является не влияние негативных тенденций, а ваше собственное стремление все усложнять, доставляя тем самым немало хлопот себе и окружающим. Сосредоточьтесь на вопросах практического характера, делах, не оставляющих простора для воображения и ложных надежд.
Малопривлекательна финансовая картина: вы тратите много и не всегда обдуманно, а пополнить бюджет пока нет возможности. Влюбленных могут ожидать разногласия и споры; романтическое путешествие будет испорчено досадным недоразумением