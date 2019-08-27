68-летняя мать Веры Брежневой поразила точенной фигурой в купальнике

«Греческий август, солнечный жар, над морем волшебный заката пожар. Под соснами в баре — прохладный коктейль, в динамиках песен неспешная трель. Из прозрачного моря в полуденный зной вливается счастье. И это — со мной. Спасибо тем, кто послал меня подальше», — подписала она фото, на котором позирует, лежа в воде.