Вт, 27.08.2019
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  • 68-летняя мать Веры Брежневой поразила точенной фигурой в купальнике

68-летняя мать Веры Брежневой поразила точенной фигурой в купальнике
ФОТО

Вера Брежнева

ФОТО: Instagram

68-летняя Тамара Галушка, мать певицы Веры Брежневой, поразила сеть стройной фигурой в купальнике.

«Греческий август, солнечный жар, над морем волшебный заката пожар. Под соснами в баре — прохладный коктейль, в динамиках песен неспешная трель. Из прозрачного моря в полуденный зной вливается счастье. И это — со мной. Спасибо тем, кто послал меня подальше», — подписала она фото, на котором позирует, лежа в воде.

ФОТО: Instagram

Вера Брежнева одной из первых отреагировала на фото, поставив несколько сердечек.

«Фигура …конечно — огонь», «Вы это заслужили. Всем мамам такой отдых!» — пишут комментаторы.

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