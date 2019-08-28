Ср, 28.08.2019
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  • Танель Падар и его возлюбленная впервые стали родителями

Танель Падар и его возлюбленная впервые стали родителями

Танель Падар и его невеста.

ФОТО: Raul Mee/Mollusk Meedia

Популярный эстонский певец Танель Падар (38) и его возлюбленная Лорен Вильманн (23) стали родителями.

По данным портала Elu24 это радостное событие произошло в понедельник, 26 августа. Для подтверждения информации мы неоднократно пытались связаться с музыкантом, но пока до него не дозвониться. 

Сегодня же в социальных сетях на свежеиспеченного отца посыпались поздравления от поклонников. А это еще раз подтверждает, что радостное событие свершилось!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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О том, что Падар и его возлюбленная Лорен Вильманн жду первенца, общественность узнала в марте этого года. Сам же музыкант узнал о беременности своей невесты, когда получил от нее в одно утро подарок. Лаурен приготовила для возлюбленного коробочку с бантом, в которой было детское боди и позитивный тест на беременность. Родителей пара решила удивить так же – маленькими подарочными коробочками, в которых лежали снимки с ультразвука.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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О своей помолвке пара объявила в июле прошлого года.

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