Танель Падар и его возлюбленная впервые стали родителями

Популярный эстонский певец Танель Падар (38) и его возлюбленная Лорен Вильманн (23) стали родителями.
По данным портала Elu24 это радостное событие произошло в понедельник, 26 августа. Для подтверждения информации мы неоднократно пытались связаться с музыкантом, но пока до него не дозвониться.
Сегодня же в социальных сетях на свежеиспеченного отца посыпались поздравления от поклонников. А это еще раз подтверждает, что радостное событие свершилось!
О том, что Падар и его возлюбленная Лорен Вильманн жду первенца, общественность узнала в марте этого года. Сам же музыкант узнал о беременности своей невесты, когда получил от нее в одно утро подарок. Лаурен приготовила для возлюбленного коробочку с бантом, в которой было детское боди и позитивный тест на беременность. Родителей пара решила удивить так же – маленькими подарочными коробочками, в которых лежали снимки с ультразвука.
О своей помолвке пара объявила в июле прошлого года.