Это девочка! Танель Падар впервые стал отцом

«Поздравляем Танель и Лорен с рождением их маленькой дочери! Счастливо расти вместе!» – написали в среду, 28 июля, они.

По данным портала Elu24 это радостное событие произошло в понедельник, 26 августа. Для подтверждения информации мы неоднократно пытались связаться с музыкантом, но пока до него не дозвониться.

Сегодня же в социальных сетях на свежеиспеченного отца посыпались поздравления от поклонников. А это еще раз подтверждает, что радостное событие свершилось!

О том, что Падар и его возлюбленная Лорен Вильманн жду первенца, общественность узнала в марте этого года. Сам же музыкант узнал о беременности своей невесты, когда получил от нее в одно утро подарок. Лорен приготовила для возлюбленного коробочку с бантом, в которой было детское боди и позитивный тест на беременность. Родителей пара решила удивить так же – маленькими подарочными коробочками, в которых лежали снимки с ультразвука.