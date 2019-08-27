1-15 сентября: период большой успешности для четырех знаков Зодиака

Многие осенью отправятся в незабываемое путешествие, а многим удача будет подмигивать в виде приятных сюрпризов. Астрологи уверены, что период с 1-15 сентября будет весьма плодородным в финансовой сфере, в семейных делах, творческих начинаниях. Но будьте внимательны и старайтесь никому не рассказывать о ваших планах, кроме своих близких, молча добивайтесь желаемого, и тогда успех вам обеспечен.

Счастье дотронется до Раков, они изменят свои взгляды на жизнь, станут мягче и внимательнее. Для них начнется белая полоса, которая порадует их новыми возможностями и приобретением нового имущества. В вас проснутся силы и стремления изменить что-то в вашей жизни, вы будете бороться за свое счастье.

Скорпионы, вас ждут приятные перемены, следуете за удачей, и она щедро наградит вас. Счастье и удача прилипнет к вам, и вы покорите желаемые высоты, а ваше финансовое состояние улучшится.

Водолеи, вы получите свой лакомый кусочек удачи, сможете осуществить давно задуманные планы. Вы сможете смело принимать новые решения, вас не будут заботить нерешенные дела.