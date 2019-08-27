Финансовый гороскоп на сентябрь 2019 года

Дева

Солнце, Меркурий, Венера и Марс поднимут вокруг Дев ураган активности и предприимчивости, вызванный обилием их аспектов. Первые недели сентября будут наполнены встречами, звонками, свершениями и новыми целями. Если с 1 по 14 сентября на пути появится перспективная возможность, значит, пришло время взять жизнь в свои руки. Правда, новые возможности в сентябре могут казаться скучными и банальными, но астрологи уверены: они станут источником карьерных успехов и крупных денег.

Весы

В сентябре Меркурий, Венера и чуть позже Солнце будут в Знаке Весов, а Марс комфортно расположиться в Деве, что позволит Весам сдвинуть с мертвой точки важные, но давно провисающие дела. К ним вернется спокойствие, равновесие, благоразумие, сдержанность и продуктивность, что обернется успехом и денежным дождем к концу месяца. Но первые две декады сентября обещают спокойную обстановку, без проблем и резких потрясений: удача в это время будет склоняться на сторону Весов. Есть риск возникновения ситуации, когда потребуется дать отчет о финансах. Идет ли речь о расходах, покупках, прибыли или кредитах — неважно, Весы будут способны блестяще оперировать любыми цифрами и трезво оценивать происходящее.

Скорпион

В финансовой сфере Скорпионов могут наметиться сложности из-за очень сильной негативной позиции Сатурна. С 18 по 30 сентября у Скорпионов, возможно, появится желание вырваться из-под навязчивого влияния и контроля прежнего начальства или новых партнеров. «Погода в офисе» станет пасмурной, и давление на Скорпионов увеличиться, но поток денег и удачи снимет повисшую в воздухе напряженность и вернет жизни былые краски. Лучи успеха будут светить Скорпионам на различных собраниях, тренингах и обучающих семинарах. Вероятность именно там получить необходимый для обогащения опыт, в сентябре особенно велика.

Стрелец

Первые недели сентября Стрельцы проведут под влиянием ретроградного Сатурна: их будет догонять прошлое. Вернутся старые проблемы, случайно возобновятся уже забытые дела, возродятся давно заброшенные планы. Не стоит переживать, в некоторые реки можно войти дважды и при этом прибиться течением к нужному берегу. 18 сентября, как только Сатурн вернется к прямому движению, тучи финансовых проблем рассеются. В конце месяца у Стрельцов будет повышены чувствительность и интуиция, им могут сниться вещие сны, они могут видеть удачные возможности и читать мысли людей — в том числе весьма неожиданные: например, о том, что их хотят обмануть.

Козерог

Козерогам Марс, укрепившийся в Деве, приготовил прекрасные условия для домашних работ на ниве личностного роста и самореализации в областях, увы, не сулящих денежного дохода. Зато любая благотворительная акция, творческая инициатива, помощь коллегам будут очень эффективны, и принесут если не признание и поощрение, то хотя бы обоюдную радость. Астрологи предлагают провести месяц для себя и своего профессионального роста. Будет успешна работа над с собой и приобретение новых знаний.

Водолей

Для Водолеев сентябрь — месяц, когда их творческая натура проявит себя в полной мере. Обрушившиеся на них Нептун и Сатурн принесут силы, время и средства для завершения тянувших дел, а также перспективы в сфере денег и карьеры. Нептун поможет в вопросах обольщения, поэтому астрологи советуют тренировать свой дар убеждения. Продвигая свои идеи, Водолеи имеют все шансы на успех. Сатурн же, заканчивающий свое ретроградное движение, поспособствует удаче в работе, особенно в тех случаях, где необходима хитрость и нестандартный подход. С 18 по 30 сентября можно с головой уходить в новые проекты.

Рыбы