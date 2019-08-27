Финансовый гороскоп на сентябрь 2019 года

Нас ждет успешный, но насыщенный событиями месяц: конфигурации планет внесут свою лепту в денежные потоки. Астрологи рассказывают, каким будет первый месяц осени и почему, если и брать кредит, то именно сейчас, пишет Dailyhoro.
Сентябрь выдастся в разы спокойнее, стабильнее и удачнее предыдущего месяца. Активный Меркурий в амбициозной Деве открывает перспективные возможности для крупных покупок, инициативы, работы и бизнеса. Напряженный тренд осени — статический ретроградный Нептун, склоняющий ко лжи, вранью, притворству. Лжецы в ближайшие недели станут искуснее, так что риск стать жертвой мошенничества и недобросовестности выше обычного.
Овен
Сатурн считается планетой, благоприятствующей упорной работе и ответственности. В сентябре он закончит ретроградное движение, и поможет Овнам решить многие финансовые проблемы. Это значит, что любой старт в этом месяце обречен на успех. С 18 по 30 сентября у Овнов будет лучшее время, чтобы разгрести все ранее отложенные, почти законченные и засоряющие реальность дела. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают составить список дел и планомерно выполнять одно за другим, с удовлетворением наблюдая, как жизнь становится лучше. Овны прекрасно умеют балансировать на грани, извлекая выгоду для себя даже из проигрышных ситуаций.
Телец
Наряду с дружественным Меркурием в Знаке Дева на арену выходит Венера, которая покровительствует не только любовной, но (о чем мы часто забываем) финансовой сфере. Поэтому в сентябре в Тельцах проснется предприниматель: работа с информацией (особенно с деньгами) будет даваться им легко. Месяц стоит посвятить подсчету прибыли и планированию бюджета. Полезна будет работа над своей энергетикой, так как ее состояние отразится на финансах. Главное в сентябре — быть смелее, раскованнее, упорнее и отказывать себе в удовольствии весь месяц отвечать на заманчивые предложения согласием.
Близнецы
В сентябре Близнецы могут изменить финансовую ситуацию, если начнут меняться сами. Пора отказаться от слов, притягивающих бедность, и поверить в себе и свое предназначение. Сделать это будет несложно, усиленный Меркурий, покровитель Близнецов, поможет стать лучше. Правда активная трудовая жизнь, увы, может негативно отразится на романтических отношениях. Так устроена жизнь, это качели, на которых тяжело удержаться в равновесии. К счастью, астрологи предлагают решение — отвлечь партнера чем-то, например, озадачив его поиском путевки или нового дивана.
Рак
Влияние ретроградного Нептуна в большей степени затронет представителей Рака. Астрологи советуют им слегка приостановиться и оглядеться по сторонам: Раки рискуют стать жертвой обмана, предательства, конкуренции и мошенничества. Поэтому выходя из дома, не забывайте брать с собой интуицию. Именно она подскажет когда отказаться от проекта и когда не ввязаться в соблазнительные, но провальные авантюры. Рабочие будни — другая проблема. На работе на Раков может неожиданно обрушиться критика со стороны коллег или руководства. Чтобы этого избежать, нужно поставить защиту от завистников и недоброжелателей, либо реже говорить о своих планах и успехах.
Лев
В первые две декады сентября на Львов прольется денежный дождь. Союзное Солнце гармонирует с созвездием Дева, даря представителям этого Знака благоприятный месяц для делового общения, ведения бизнеса и продвижения по карьерной лестнице. Дела, наконец, начнут приносить завидные и долгожданные финансовые поступления. Мощный вихрь новых возможностей подхватит Львов и понесет сквозь преграды и происки конкурентов к недосягаемым высотам. По гороскопу с 1 по 22 сентября их ждет реализация перспективных целей и многообещающих планов. Это будет отличный период для проявления инициативы, укрепления позиций и пополнения счета в банке.
Дева
Солнце, Меркурий, Венера и Марс поднимут вокруг Дев ураган активности и предприимчивости, вызванный обилием их аспектов. Первые недели сентября будут наполнены встречами, звонками, свершениями и новыми целями. Если с 1 по 14 сентября на пути появится перспективная возможность, значит, пришло время взять жизнь в свои руки. Правда, новые возможности в сентябре могут казаться скучными и банальными, но астрологи уверены: они станут источником карьерных успехов и крупных денег.
Весы
В сентябре Меркурий, Венера и чуть позже Солнце будут в Знаке Весов, а Марс комфортно расположиться в Деве, что позволит Весам сдвинуть с мертвой точки важные, но давно провисающие дела. К ним вернется спокойствие, равновесие, благоразумие, сдержанность и продуктивность, что обернется успехом и денежным дождем к концу месяца. Но первые две декады сентября обещают спокойную обстановку, без проблем и резких потрясений: удача в это время будет склоняться на сторону Весов. Есть риск возникновения ситуации, когда потребуется дать отчет о финансах. Идет ли речь о расходах, покупках, прибыли или кредитах — неважно, Весы будут способны блестяще оперировать любыми цифрами и трезво оценивать происходящее.
Скорпион
В финансовой сфере Скорпионов могут наметиться сложности из-за очень сильной негативной позиции Сатурна. С 18 по 30 сентября у Скорпионов, возможно, появится желание вырваться из-под навязчивого влияния и контроля прежнего начальства или новых партнеров. «Погода в офисе» станет пасмурной, и давление на Скорпионов увеличиться, но поток денег и удачи снимет повисшую в воздухе напряженность и вернет жизни былые краски. Лучи успеха будут светить Скорпионам на различных собраниях, тренингах и обучающих семинарах. Вероятность именно там получить необходимый для обогащения опыт, в сентябре особенно велика.
Стрелец
Первые недели сентября Стрельцы проведут под влиянием ретроградного Сатурна: их будет догонять прошлое. Вернутся старые проблемы, случайно возобновятся уже забытые дела, возродятся давно заброшенные планы. Не стоит переживать, в некоторые реки можно войти дважды и при этом прибиться течением к нужному берегу. 18 сентября, как только Сатурн вернется к прямому движению, тучи финансовых проблем рассеются. В конце месяца у Стрельцов будет повышены чувствительность и интуиция, им могут сниться вещие сны, они могут видеть удачные возможности и читать мысли людей — в том числе весьма неожиданные: например, о том, что их хотят обмануть.
Козерог
Козерогам Марс, укрепившийся в Деве, приготовил прекрасные условия для домашних работ на ниве личностного роста и самореализации в областях, увы, не сулящих денежного дохода. Зато любая благотворительная акция, творческая инициатива, помощь коллегам будут очень эффективны, и принесут если не признание и поощрение, то хотя бы обоюдную радость. Астрологи предлагают провести месяц для себя и своего профессионального роста. Будет успешна работа над с собой и приобретение новых знаний.
Водолей
Для Водолеев сентябрь — месяц, когда их творческая натура проявит себя в полной мере. Обрушившиеся на них Нептун и Сатурн принесут силы, время и средства для завершения тянувших дел, а также перспективы в сфере денег и карьеры. Нептун поможет в вопросах обольщения, поэтому астрологи советуют тренировать свой дар убеждения. Продвигая свои идеи, Водолеи имеют все шансы на успех. Сатурн же, заканчивающий свое ретроградное движение, поспособствует удаче в работе, особенно в тех случаях, где необходима хитрость и нестандартный подход. С 18 по 30 сентября можно с головой уходить в новые проекты.
Рыбы
Неприятности в Рыб могут начаться в середине сентябре, когда ласковое влияние Венеры смениться сильными порывами страха и неуверенности из-за ретроградного Нептуна. Сохранить внутреннее равновесие в последние недели месяца Рыбам поможет позитивное мышление, психология богатства и приятные радости. Дружеская и семейная поддержка в этот период поможет расслабиться и взглянуть на финансовые трудности с оптимизмом. Конец месяца будет характеризоваться крутым поворотом к удаче. Но рыбам рекомендуется быть собраннее и уравновешеннее.