Знаки Зодиака, которые чаще всего разводятся

По вине своего характера они имеют повышенную склонность к разводу. Что это за люди, и можно ли вычислить их до вступления в брак?

Астрологи провели исследование и вычислили знаки Зодиака, которые не способны сохранить семью.

6 знаков Зодиака, которые разводятся чаще других:

Овен

Овен – истинный доминант, который видит себя исключительно главой семьи, и от решения которого зависит буквально все. Что интересно, так думают не только мужчины, но и женщины данного знака. И если вторая половинка не проявляет покорность и пробует оспаривать решения Овна, этот человек тут же вспыхивает и провоцирует скандал.

Овен никогда не станет замалчивать проблему. Если есть малейший повод для конфликта, он тут же раздует его до масштабов Вселенной, и выдержать такое отношение к себе сможет далеко не каждый партнер. К тому же подопечный Марса никогда не слышал про искусство компромисса и правило «золотой середины». Он не пойдет на уступки и не отступится от своих принципов. И если партнер не признает полного верховенства Овна, тот просто соберет свои вещи и уйдет. Естественно, в расставании этот человек будет винить вторую половинку, выгораживая себя в глазах окружающих.

Стрелец

Даже при легком характере, альтруизме и коммуникабельности Стрельца, ужиться с этим человеком совсем непросто. Это самый свободолюбивый знак, у которого брак ассоциируется с тюрьмой, и убедить его в том, что это не так, сможет далеко не каждый партнер.

Стрельцу нужно ощущать независимость, он не терпит контроля со стороны любимого человека, а потому на попытки ограничить свободу, Стрелец отвечает агрессией, с которой и начинаются скандалы в семье. К слову, контроль подопечному Юпитера действительно не помешал бы, ведь Стрелец не отличается верностью. Этот человек полигамен и изменяет второй половинке практически всегда. Более того, он не испытывает угрызений совести по поводу измены, так как совершенно не считает физическую измену предательством. Правда, такие оправдания, как правило, не спасают его от разрыва отношений.

Телец

Телец только с виду кажется таким милым и участливым. Но стоит вступить с ним в брак, как перед вами начнет появляться совершенно другой человек! И ведь язык не повернется назвать Тельца плохим мужем или неспособной женой. Наоборот, это чуткий и внимательный партнер, который окружает заботой свою вторую половинку и старается полностью обеспечить ее.