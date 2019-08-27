Знаки Зодиака, которые чаще всего разводятся

Возможно, вы замечали, что в любом разводе всегда страдает один из партнеров. Он винит себя во всех грехах, старается понять, где допустил ошибку, и совершенно не допускает мысли о том, что существуют люди, которые просто не созданы для тихой семейной жизни, пишет Клубер.
По вине своего характера они имеют повышенную склонность к разводу. Что это за люди, и можно ли вычислить их до вступления в брак?
Астрологи провели исследование и вычислили знаки Зодиака, которые не способны сохранить семью.
6 знаков Зодиака, которые разводятся чаще других:
Овен
Овен – истинный доминант, который видит себя исключительно главой семьи, и от решения которого зависит буквально все. Что интересно, так думают не только мужчины, но и женщины данного знака. И если вторая половинка не проявляет покорность и пробует оспаривать решения Овна, этот человек тут же вспыхивает и провоцирует скандал.
Овен никогда не станет замалчивать проблему. Если есть малейший повод для конфликта, он тут же раздует его до масштабов Вселенной, и выдержать такое отношение к себе сможет далеко не каждый партнер. К тому же подопечный Марса никогда не слышал про искусство компромисса и правило «золотой середины». Он не пойдет на уступки и не отступится от своих принципов. И если партнер не признает полного верховенства Овна, тот просто соберет свои вещи и уйдет. Естественно, в расставании этот человек будет винить вторую половинку, выгораживая себя в глазах окружающих.
Стрелец
Даже при легком характере, альтруизме и коммуникабельности Стрельца, ужиться с этим человеком совсем непросто. Это самый свободолюбивый знак, у которого брак ассоциируется с тюрьмой, и убедить его в том, что это не так, сможет далеко не каждый партнер.
Стрельцу нужно ощущать независимость, он не терпит контроля со стороны любимого человека, а потому на попытки ограничить свободу, Стрелец отвечает агрессией, с которой и начинаются скандалы в семье. К слову, контроль подопечному Юпитера действительно не помешал бы, ведь Стрелец не отличается верностью. Этот человек полигамен и изменяет второй половинке практически всегда. Более того, он не испытывает угрызений совести по поводу измены, так как совершенно не считает физическую измену предательством. Правда, такие оправдания, как правило, не спасают его от разрыва отношений.
Телец
Телец только с виду кажется таким милым и участливым. Но стоит вступить с ним в брак, как перед вами начнет появляться совершенно другой человек! И ведь язык не повернется назвать Тельца плохим мужем или неспособной женой. Наоборот, это чуткий и внимательный партнер, который окружает заботой свою вторую половинку и старается полностью обеспечить ее.
Но при этом требовательность Тельца часто переходит все мыслимые и немыслимые границы! Подопечный Венеры желает, чтобы его партнер был идеален во всем, и если тот совершает ошибки, он тут же получает порцию критики и нравоучений от Тельца. Более того, из представителей стихии Земли нередко вырастают настоящие тираны, которые ежедневно доводят своего партнера до истерики. Добавьте к этому болезненную ревность, с которой приходится сталкиваться второй половинке Тельца, и вы поймете мотивы, по которым те спешат подавать на развод.
Водолей
Тягой к свободе Водолей превосходит даже Стрельца. Этого человека чрезвычайно сложно завести под венец, не говоря уже о том, чтобы прожить с ним всю жизнь. Возможно, именно поэтому подопечные Урана живут в браке не более трех лет. Особенно часто разводятся представительницы прекрасного пола. Если мужчине Водолею любимая может полностью покориться и во всем с ним соглашаться, то женщина Водолей начинает воевать со своим партнером за главенство в семье. Отсюда чаще всего и вытекает желание развестись.
Отдельно скажем о непростом характере Водолеев. Это глубокомысленные натуры, обожающие философствовать и рассуждать о проблемах мироздания. В качестве партнера Водолей мечтает видеть такого же глубокого человека, у которого можно учиться, и с которым интересно спорить на самые разные темы. Очевидно, что с малообразованными и прагматичными личностями подопечные Урана долго не проживут.
Дева
Семья для Девы на первом месте. Тем удивительнее присутствие представителей данного знака в этом списке. Однако этому есть объяснение. Дева не просто заботится о своем любимом человеке. Она окружает его сверхзаботой, да такой, что в скором времени партнер чувствует, что ему «душно» в этих отношениях. При этом, вступив в брак, подопечные Меркурия полностью растворяются в своем любимом человеке, думая только о нем и о его желаниях, и напрочь забывая о себе. В браке эти люди перестают следить за собой, чем расстраивают вторую половинку и создают предпосылки для недовольства партнером.
К слову, Девы всегда бросаются в крайности. Ради того, чтобы обеспечить любимого человека всем необходимым, они могут с головой уходить в работу и посвящать себя зарабатыванию денег. А вторая половинка в это время предоставлена сама себе. Естественно, долго такие отношения продолжаться не могут, а потому после парочки крупных скандалов подопечные Меркурия могут узнать о том, что с ними разводятся.
Козерог
Козерога за глаза называют холодным и бесчувственным. Правда, в начале отношений это совершенно незаметно. При знакомстве эти представители стихии Земли становятся чувственными и романтичными, ласковыми и заботливыми, чем покоряют свою вторую половинку. Но все меняется, когда наступают семейные будни.
Козерог оказывается довольно требовательным партнером, чрезвычайно капризным и привередливым. Все его указания должны выполняться беспрекословно, а решения не обсуждаются! Но самым сильным ударом для партнера становится невероятная скупость Козерога. Этот человек не оценит, если вторая половинка не будет работать и вкладываться в семейный бюджет. Все финансы семьи подопечный Сатурна хранит у себя, жалея при этом деньги буквально на все, о чем заговорит любимый человек. Как правило, с денежного вопроса и начинаются ссоры, которые в итоге заканчиваются расставанием.