«Все остальные в тени»: Пугачева назвала преемницу

Примадонна россиской эстрады - певица Алла Пугачева вскользь намекнула, что украинская исполнительница Светлана Лобода может стать ее преемницей. Соцсети узнали об этом из публикации Лободы в Instagram.
В ролике, который украинская певица разместила в посте, российская примадонна говорит: «Живи спокойно, страна. У тебя еще одна. Все остальные в тени», указывая рукой на украинку, которая начинает смеяться и закрывать лицо руками.
В комментарии к ролику украинская певица поблагодарила Пугачеву за «благословление».
Фоловеры разделились на две группы: одни согласны с намеком на первенство Лободы.