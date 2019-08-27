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«Все остальные в тени»: Пугачева назвала преемницу

Алла Пугачева

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp/Scanpix Baltics

Примадонна россиской эстрады - певица Алла Пугачева вскользь намекнула, что украинская исполнительница Светлана Лобода может стать ее преемницей. Соцсети узнали об этом из публикации Лободы в Instagram.

В ролике, который украинская певица разместила в посте, российская примадонна говорит: «Живи спокойно, страна. У тебя еще одна. Все остальные в тени», указывая рукой на украинку, которая начинает смеяться и закрывать лицо руками.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В комментарии к ролику украинская певица поблагодарила Пугачеву за «благословление».

Фоловеры разделились на две группы: одни согласны с намеком на первенство Лободы.

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