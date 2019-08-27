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  • «Была бы такая фигура, голая ходила бы»: Вера Брежнева засветилась в трусах на фото

«Была бы такая фигура, голая ходила бы»: Вера Брежнева засветилась в трусах на фото

Вера Брежнева

ФОТО: Instagram

В Сети бурно обсуждают новую серию снимков популярной певицы и бывшей солистки «ВИА Гры» Веры Брежневой. В Instagram знаменитости появились фотографии, на одной из которых она позирует сидя в сером свитере и белых трусах, рассказывает Topnews.

В Сети бурно обсуждают новую серию снимков популярной певицы и бывшей солистки «ВИА Гры» Веры Брежневой. В Instagram знаменитости появились фотографии, на одной из которых она позирует сидя в сером свитере и белых трусах.

Из других снимков становится понятно, что «трусами» на самом деле является боди или закрытый купальник. При этом Вера Брежнева радостно смеется, заражая фолловеров позитивным настроением.

Вера Брежнева

ФОТО: Instagram

«Чаще бываю именно в таком настроении. Особенно, когда рядом люди, с которыми могу быть расслабленной, даже на работе. Так случилось и на этой съемке. Команда была на одной волне, в одном прекрасном настроении. А фотограф просто и талантливо запечатлел это.. Поэтому я на всех фото получилась настоящей», - поделилась Брежнева секретом своих фотографий.

Вера Брежнева

ФОТО: Instagram

Комментаторы пришли в восторг от увиденного. Одна написала: «Была бы у меня такая фигура, я бы голая ходила».

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