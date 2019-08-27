«Была бы такая фигура, голая ходила бы»: Вера Брежнева засветилась в трусах на фото

Из других снимков становится понятно, что «трусами» на самом деле является боди или закрытый купальник. При этом Вера Брежнева радостно смеется, заражая фолловеров позитивным настроением.

«Чаще бываю именно в таком настроении. Особенно, когда рядом люди, с которыми могу быть расслабленной, даже на работе. Так случилось и на этой съемке. Команда была на одной волне, в одном прекрасном настроении. А фотограф просто и талантливо запечатлел это.. Поэтому я на всех фото получилась настоящей», - поделилась Брежнева секретом своих фотографий.