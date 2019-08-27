«Вы узнаете всю правду»: директор Заворотнюк анонсировал большое интервью актрисы

В сентябре все станет известно:

Появились смелые предположения о том, что у Насти рак мозга, который могла спровоцировать процедура ЭКО (экстракорпорального оплодотворения).

Существуют подозрения, что актриса прибегала к этой процедуре. Заворотнюк забеременела в 47 лет и тщательно скрывала от всех этот факт. Дочь Людмила родилась в октябре 2018 года, а рассказали журналистам об этом только в марте.

Директор артистки Стас Христов сейчас договаривается о большой интервью на одном из ведущих российских каналов.

"В начале сентября Настя даст большое телевизионное интервью. Вы узнаете всю правду из первых уст. Настя все расскажет, поулыбается… Идет рабочий процесс", — сказал он.

У актрисы финансовые проблемы:

Журналисты также выяснили, что Заворотнюк задолжала кредит по ипотеке, который брала на покупку дома.

В качестве залога банку был отдан участок земли в Подмосковье. Хотя стоимость этой недвижимости была примерно на 25% дороже самого кредита, земля в течение шести лет находилась в распоряжении банка. Банк требовал еще полмиллиона долларов. Решение принудительно взыскать долг с актрисы вынес суд.

На фоне судебных разбирательств появились слухи о банкротстве.

Актрису стали подозревать в пиаре, подобно истории с Бари Алибасовым.