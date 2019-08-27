Астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которые столкнутся с проблемами в сентябре

Так, Тельцам в сентябре 2019 года придется решать очень много постоянно возникающих задач. Проявите терпение, но действуйте быстро и решительно, не откладывая накопившийся груз в долгий ящик. При должном подходе и оперативном реагировании вы с легкостью пройдете этот не самый гладкий период. Позитивным моментом первого осеннего месяца станет полный порядок в финансовой сфере.

Девам астролог советует не транжирить деньги, а сосредоточиться на экономии, так как сентябрь 2019 года сулит представителям этого знака Зодиака безденежье. Если вы спокойно отнесетесь к режиму сохранения энергии в начале сентября, то уже к его окончанию положение улучшится. Помните, что негативный период скоро пройдет и действуйте по обстоятельствам.