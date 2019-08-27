Nublu поделился видео о достижениях этого лета, в котором засветил рэперов 5miinust без солнцезащитных очков

Лето у рэпера Nublu выдалось насыщенным: выступления на фестивалях в Пюхаярве, Высу и Таллинне, а также показ своего первого музыкального клипа «für Oksana». Рэпер показывает все это и многое другое в ретроспективном летнем видео, пишет Elu24.
Рэпер Nublu, который недавно посетил президентский прием, похоже, больше не скрывает своего лица. На премьере своего музыкального клипа на трек «für Oksana» в Coca-Cola Plaza в Таллине он появился перед аудиторией только в солнцезащитных очках.
Теперь короткий ролик о деятельности Nublu этим летом был размещен на Facebooki. Самые внимательные могут разглядеть не нем рэперов 5miinust среди зрителей премьерного показа музыкального клипа, которые сидят в зале, не скрывая лиц.
Среди зрителей и Pavel Pi или gameboy tetris, в тандеме с которым появился трек «für Oksana».