Nublu поделился видео о достижениях этого лета, в котором случайно засветил рэперов 5miinust без солнцезащитных очков

Рэпер Nublu, который недавно посетил президентский прием, похоже, больше не скрывает своего лица. На премьере своего музыкального клипа на трек «für Oksana» в Coca-Cola Plaza в Таллине он появился перед аудиторией только в солнцезащитных очках.

Теперь короткий ролик о деятельности Nublu этим летом был размещен на Facebooki. Самые внимательные могут разглядеть не нем рэперов 5miinust среди зрителей премьерного показа музыкального клипа, которые сидят в зале, не скрывая лиц.

Реперы 5miinust: Põhja Korea (слева), Lancelot ja Päevakoer ФОТО: Margus Ansu