Вт, 27.08.2019
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  • Nublu поделился видео о достижениях этого лета, в котором случайно засветил рэперов 5miinust без солнцезащитных очков

Nublu поделился видео о достижениях этого лета, в котором случайно засветил рэперов 5miinust без солнцезащитных очков

Рэпер nublu на премьере клипа «für Oksana» в Coca-Cola Plaza

ФОТО: Kuvatõmmis Facebooki videost

Лето у рэпера Nublu выдалось насыщенным: выступления на фестивалях в Пюхаярве, Высу и Таллинне, а также показ своего первого музыкального клипа «für Oksana». Рэпер показывает все это и многое другое в ретроспективном летнем видео, пишет Elu24.

Рэпер Nublu, который недавно посетил президентский прием, похоже, больше не скрывает своего лица. На премьере своего музыкального клипа на трек «für Oksana» в Coca-Cola Plaza в Таллине он появился перед аудиторией только в солнцезащитных очках.

Теперь короткий ролик о деятельности Nublu этим летом был размещен на Facebooki. Самые внимательные могут разглядеть не нем рэперов 5miinust среди зрителей премьерного показа музыкального клипа, которые сидят в зале, не скрывая лиц.

Реперы 5miinust: Põhja Korea (слева), Lancelot ja Päevakoer

ФОТО: Margus Ansu

Среди зрителей и Pavel Pi или gameboy tetris, в тандеме с которым появился трек «für Oksana».

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