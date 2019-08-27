Девы, обратите внимание даже на незначительные дела и результаты не заставят себя ждать, а день Овнов будет непростым: гороскоп на 27 августа

События личной жизни требуют внимания, нельзя пускать на самотек развитие семейных, романтических и дружеских отношений. В этот день нежелательно покупать дорогие вещи и вообще иметь дело с крупными суммами – вы рискуете совершить ошибки при расчетах, ухудшить собственное финансовое положение.

Овен

День окажется весьма непростым. В частности, вероятно получение информации, которая может вывести вас из равновесия или заставить пересмотреть свои отношения с некоторыми из близких людей. Не принимайте поспешных решений – прежде, чем действовать, нужно взвесить все возможности и подумать о последствиях своих поступков.

Не исключено, что вам придется скорректировать свои планы, связанные с отдыхом, отказаться от развлекательной поездки или взяться за работу раньше, чем вы рассчитывали. Отнеситесь к этому спокойно: к сожалению, изменить что-то не в ваших силах.

Телец

Очень хороши перспективы романтических отношений, день обещает быть удачным для влюбленных и тех, кто ищет свою «половинку». Прислушивайтесь к своей интуиции, сегодня ее подсказки будут верными и полезными. Можно заниматься по-настоящему сложными делами, требующими физического и интеллектуального напряжения. Те, кто собирается посетить многолюдные мероприятия или уделить время светской жизни, могут позволить себе смелые эксперименты с имиджем.

Семейные дела потребуют внимания, но с трудностями вы справитесь легко. Вероятно значительное улучшение финансового положения. Не упустите возможность отдохнуть и совершить путешествие в компании близких людей.

Близнецы

Сегодня вам предстоит справиться с решением нелегких задач, но и награда за труды будет весьма щедрой. Однако помните о том, что силы ваши небезграничны, и не отказывайтесь от помощи. Случайная встреча может положить начало отношениям, которые сыграют важную роль в вашей жизни. Не исключено также стечение обстоятельств, которое позволит вам восстановить старую связь, оставившую глубокий след в вашем сердце.

Растет и не остается безответным ваш интерес к представителям противоположного пола. Можно внести перемены в личную жизнь, сделать ее более насыщенной и интересной; способствовать этому будут дружеские встречи и участие в общественных мероприятиях.

Рак

Прекрасный день для того, чтобы проявить самостоятельность, принять важные решения, взять на себя ответственность за происходящее в жизни, выбрать собственный путь. Сегодня вы можете позволить себе не оглядываться на общественное мнение, не ждать советов: врожденная доброта не позволит навредить окружающим, а интуиция подскажет, как следует действовать, чтобы защитить собственные интересы.

День связан с пересмотром близких отношений, появления новых критериев оценки людей, играющих важную роль в вашей жизни. Повышению жизненного тонуса будут способствовать активный отдых на свежем воздухе, а также долгие прогулки в компании старых знакомых.

Лев