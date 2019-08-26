Гороскоп на сентябрь 2019 года для всех знаков Зодиака

Согласно прогнозу астрологов, сентябрь обрушит на нас не только дожди — месяц будет неспокойным, оживленным и очень разным для разных знаков Зодиака, пишет Dailyhoro.
Вместе с сентябрьскими дождями мы повстречаем разные, по большей части мелкие, трудности. Особенно сильно могут беспокоить области, так или иначе связанные с карьерой и деньгами. Месяц также далеко не у всех удачен в плане событий, относящихся к браку, — помолвок, разводов и свадеб. Причина — скопление планет в Деве. Но кто предупрежден, тот сможет нейтрализовать опасности: если проведете наступающий сентябрь без азарта, риска и значимых перемен, сконцентрировавшись на мелочах и рутинных делах, вполне реально превратить не самый благоприятный месяц в довольно удачный.
Овен
Представители Овна могут упустить большие возможности, которые откроет перед ними Марс в Деве, если начнут откладывать важные дела на потом. Астрологи советуют использовать по максимуму свои лучшие качества и уже раскрытые таланты. Если Овны смогут победить инертность этого месяца, он откроет перед ними новые удивительные перспективы, касающиеся работы, денег и любви. Нацеленность на успех и активность в ближайшие недели может творить чудеса, действуя лучше любого заговора. В случае если Овны пока не знают, в каком направлении идти и какие таланты применить на практике, они всегда могут заглянуть в список знаменитых Овнов и выбрать что-то для себя.
Телец
Начиная с первых чисел сентября лучшее, что могут сделать Тельцы, — это верно расставить приоритеты. Объять необъятное за несколько дней — не самая выигрышная тактика. Ждать приятных сюрпризов можно не раньше 14 сентября (Венера перейдет в Весы), поэтому с 1 по 13 число лучше сосредоточиться только на самом необходимом, чтобы не растратить запас сил на ненужные и выматывающие мелочи. Вторая и третья декады месяца благоприятны для налаживания семейных отношений, заключения продуманных браков, а также для планирования и организации свадебного путешествия. Венера в Весах дает зеленый свет для того, чтобы Тельцы смогли навести порядок в любовной сфере, и подсказывает, что вместе с любовной заметно улучшится и финансовая.
Близнецы
В предстоящем сентябре Близнецы окажутся единственным Знаком, которому звезды будут благоприятствовать при заключении даже рискованных сделок и участии в авантюрах. Под покровительством активного Меркурия с 1 по 14 сентября представители этого Знака найдут ключ от замка, который долго и упорно пытались открыть. Если намерение отмечено судьбой, усилия увенчаются успехом, и спадут все ограничения. Начало осени — отличный момент для всего нового. Меркурий поощрит стремление к цели с использованием любых возможных путей, в том числе и обходных. Если все будет идти по плану — отлично, если же в делах наметится пробуксовка, специалисты dailyhoro.ru советуют проявлять гибкость: не ломиться в закрытую дверь, а найти запасной вход.
Рак
Ракам в сентябре лучше уделить внимание здоровью: исходя из наблюдений астрологов, от физического и эмоционального самочувствия будет зависеть многое. Юпитер откроет новые возможности, но штурмовать вершины с осенней хандрой и простудой — не лучшая идея. Недовольство собой, жизнью, отношениями и зарплатой — нередкие переживания Раков, но с приходом осени многие представители этого Знака могут побить личные рекорды. Снизить градус недовольства поможет порядок в мыслях и жизни.
Лев
Солнце обосновалось в Деве и пробудет там до 23 сентября, в связи с чем астрологи обещают Львам очень продуктивный месяц, и грех этим не воспользоваться. Солнце усиливает такие качества, как решительность, сила воли, живой ум, пробивные способности и интуиция: они позволят решить практически любые вопросы. Единственная опасность: и Львы, и окружающие будут настроены подавлять, но не исполнять. Стремление к личной свободе может сочетаться с жаждой управлять другими, из-за чего добавятся проблемы с репутацией и конкуренция в разных сферах жизни. Астрологи советуют Львам обратиться к талисманам своей стихии. В осеннее время года энергетика Огня точно не будет лишней. Рекомендуется зажигать свечи и воскуривать благовония, окружать себя теплыми пледами и впечатлениями, яркими цветами и уютом — энергетика быстро восстановится.
Дева
Кому стоит втянуть когти и снизить активность, так это Девам. Риск неуспеха, усиленный скоплением планет в их собственном созвездии, повышен до придела. Противопоказаны не только азартные инвестиции или рисковые шаги, но и необдуманные решения. В приоритете сейчас логика и прагматизм. Сентябрь предлагает воспользоваться такими качествами, как трезвость мыслей и осмотрительность. Логика в ближайшие недели будет превалировать даже в любви — месяц совершенно не подходит для романтики, но идеален для продуманных предложений. Из хороших новостей: в сентябре на пике будут творческие способности. Правда, абстрактность мыслей может обернуться обратной стороной: астрологи предупреждают о такой западне, как уход в себя и отрыв от реалий.
Весы
Вялость и апатия, обусловленные то ли Венерой в Деве, то ли началом осени, будут уравновешены даром убеждения, который многократно усилится с 14 по 30 сентября. Внешнее спокойствие Весов будет пробуждать в каждом полное доверие к их словам. Речи, исполненные убедительностью в каждом звуке, пригодятся не только в работе — с их помощью получится решить проблемы с домашними, разобраться в конфликтах семьи и отстоять свои интересы в любом споре. Кроме того, Весов поджидают и другие, не менее приятные сюрпризы, например, серьезное улучшение здоровья и обретение внутренней гармонии.
Скорпион
Скорпионам в сентябре предстоит сменить линию поведения и удивить всех. Активный и беспокойный Плутон больше не ждет от них пустых разговоров о высоких материях или пробуксовок в ответственный момент. Нет, он хочет, чтобы Скорпионы начали действовать, не зная сомнений. Только тогда удача станет их проводником. По прогнозам астрологов, наступает время, когда представителям этого Знака будет очень важно сохранить трезвость мыслей и избежать плена иллюзий. Сатурн 18 сентября выйдет из ретрограда и напустит тумана: страхи, сомнения, комплексы, заблуждения проснутся, чтобы сбить с цели. Важно ко всему относиться с долей скепсиса и не доверять людям, которые этого не заслуживают.
Стрелец
У Стрельцов начинается полоса особенной удачи в финансовых и личных делах, но наступающие позитивные перемены могут слегка омрачиться необходимостью принятия важных и срочных решений. Непредсказуемость в сентябре — ключ к свершениям и везению. В остальном астрологи советуют полагаться на себя, а не на чужой авторитет. Если позволить себе самостоятельно решать, как поступить в той или иной ситуации, дела сразу пойдут в гору. Недоброжелателям Стрельцов хочется посочувствовать, ведь все, кто в этом месяце встанет на их пути, рискуют понести крупные потери. Активность Юпитера здорово поможет представителям этого Знака обойти любые хитроумные ловушки и прекратить токсичные отношения.
Козерог
Рожденным под Знаком Козерога Марс и Сатурн представят шанс круто изменить свою жизнь, но с одной поправкой: до 18 сентября необходимо потратить все силы на дела, не требующие глубоких эмоций, особенно негативных. До этого дня астрологические тенденции могут склонять к крайностям, так что любой срыв планов будет порождать новые проблемы. Но если направить энергию в мирное русло, придет успех, который повлечет за собой значительные перемены к лучшему. Важный момент: с 18 по 30 сентября Вселенная потребует конкретный отказ или подтверждение. Промедление в эти даты рискует превратиться в упущенный шанс.
Водолей
В сентябре Сатурн покинет ретро-фазу, что повлечет за собой перемены, разрешение «повисших» проблем и создание новых условий для успеха. К сожалению, метаморфозы придут не раньше 18 сентября, поэтому генеральная уборка своей судьбы может слегка затянуться. С 1 по 17 сентября высокий риск неудач омрачит любое дело, но зато это будет отличное время для переосмысления своих планов, постановки новых целей и задач. А вот приниматься за грандиозные изменения разумно в конце сентября. Действия с 18 по 30 число приблизят результат, даже если Водолеи сомневаются в собственных силах. В это время астрологи советуют им пробовать новые стратегии, экспериментировать с внешностью, браться за новые дела и проекты — смелые идеи расширят горизонты.
Рыбы
У Рыб в сентябре произойдет энергетический подъем: с 14 по 30 сентября Венера пробудет в Весах, подкрепляя и усиливая энергетику своих подопечных. Поддерживать позитивные тенденции стоит доступными способами: медитацией, завариванием трав для повышения энергии, дыхательными упражнениями и аффирмациями. В этом месяце очень важно беречь себя и свой внутренний мир: забота о себе поднимет и настроение, и продуктивность, и самоуверенность, а значит, месяц пройдет продуктивно. Рыбам важно разорвать сети прокрастинации, поймать удачу за хвост и смело идти вперед. Нервозность, сжатые сроки, безответственность и работа до потери сознания будут в сентябре худшими попутчиками, и если позволить негативу взять верх, последствия могут быть неблагоприятными, особенно в личном и денежном плане.