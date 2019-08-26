Гороскоп на сентябрь 2019 года для всех знаков Зодиака

Лев

Солнце обосновалось в Деве и пробудет там до 23 сентября, в связи с чем астрологи обещают Львам очень продуктивный месяц, и грех этим не воспользоваться. Солнце усиливает такие качества, как решительность, сила воли, живой ум, пробивные способности и интуиция: они позволят решить практически любые вопросы. Единственная опасность: и Львы, и окружающие будут настроены подавлять, но не исполнять. Стремление к личной свободе может сочетаться с жаждой управлять другими, из-за чего добавятся проблемы с репутацией и конкуренция в разных сферах жизни. Астрологи советуют Львам обратиться к талисманам своей стихии. В осеннее время года энергетика Огня точно не будет лишней. Рекомендуется зажигать свечи и воскуривать благовония, окружать себя теплыми пледами и впечатлениями, яркими цветами и уютом — энергетика быстро восстановится.

Дева

Кому стоит втянуть когти и снизить активность, так это Девам. Риск неуспеха, усиленный скоплением планет в их собственном созвездии, повышен до придела. Противопоказаны не только азартные инвестиции или рисковые шаги, но и необдуманные решения. В приоритете сейчас логика и прагматизм. Сентябрь предлагает воспользоваться такими качествами, как трезвость мыслей и осмотрительность. Логика в ближайшие недели будет превалировать даже в любви — месяц совершенно не подходит для романтики, но идеален для продуманных предложений. Из хороших новостей: в сентябре на пике будут творческие способности. Правда, абстрактность мыслей может обернуться обратной стороной: астрологи предупреждают о такой западне, как уход в себя и отрыв от реалий.

Весы

Вялость и апатия, обусловленные то ли Венерой в Деве, то ли началом осени, будут уравновешены даром убеждения, который многократно усилится с 14 по 30 сентября. Внешнее спокойствие Весов будет пробуждать в каждом полное доверие к их словам. Речи, исполненные убедительностью в каждом звуке, пригодятся не только в работе — с их помощью получится решить проблемы с домашними, разобраться в конфликтах семьи и отстоять свои интересы в любом споре. Кроме того, Весов поджидают и другие, не менее приятные сюрпризы, например, серьезное улучшение здоровья и обретение внутренней гармонии.

Скорпион

Скорпионам в сентябре предстоит сменить линию поведения и удивить всех. Активный и беспокойный Плутон больше не ждет от них пустых разговоров о высоких материях или пробуксовок в ответственный момент. Нет, он хочет, чтобы Скорпионы начали действовать, не зная сомнений. Только тогда удача станет их проводником. По прогнозам астрологов, наступает время, когда представителям этого Знака будет очень важно сохранить трезвость мыслей и избежать плена иллюзий. Сатурн 18 сентября выйдет из ретрограда и напустит тумана: страхи, сомнения, комплексы, заблуждения проснутся, чтобы сбить с цели. Важно ко всему относиться с долей скепсиса и не доверять людям, которые этого не заслуживают.

Стрелец