Пн, 26.08.2019
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Поклонники восхитились помолодевшей на отдыхе Аллой Пугачевой

Максим Галкин и Алла Пугачева

ФОТО: Instagram

Известный телеведущий и юморист Максим Галкин поделился с поклонниками фотографией с отдыха  на латвийском курорте в  Юрмале. Поклонники Примадонны отметили, что певица за время отдыха похорошела и помолодела, пишут Аргументы.

На фотографии звёздные супруги ужинают в компании певицы Лаймы Вайкуле и её гражданского мужа Андрея Латковского на берегу Балтийского моря. Можно заметить, что на снимке все беззаботно улыбаются и позируют на камеру. Однако особое внимание привлекла Алла Пугачёва, сидевшая во главе стола - загоревшая и счастливая.

Подписчики осыпали 70-летнюю знаменитость комплиментами, добавив, что "над Аллой Борисовной время вообще не властно".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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