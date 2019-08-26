Поклонники восхитились помолодевшей на отдыхе Аллой Пугачевой

На фотографии звёздные супруги ужинают в компании певицы Лаймы Вайкуле и её гражданского мужа Андрея Латковского на берегу Балтийского моря. Можно заметить, что на снимке все беззаботно улыбаются и позируют на камеру. Однако особое внимание привлекла Алла Пугачёва, сидевшая во главе стола - загоревшая и счастливая.