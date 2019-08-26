Поклонники в шоке: Лера Кудрявцева резко постарела

На Кудрявцевой надето короткое черное платье с черепом, такого же цвета босоножки без каблука и солнцезащитные очки.

Преданные поклонники Леры сразу же обратили внимание на ее стройные ноги и написали множество комплиментов в адрес фигуры телезвезды. Пользователи считают, что за последнее время Кудрявцева немного похудела и теперь может смело демонстрировать свою фигуру.

Однако нашлись и те подписчики, которые в пух и прах раскритиковали фотографию Кудрявцевой. Некоторым пользователям показалось, что Лера выглядит заметно постаревшей на фотографии без макияжа.