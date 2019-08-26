Пн, 26.08.2019
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Поклонники в шоке: Лера Кудрявцева резко постарела

Лера Кудрявцева

ФОТО: скриншот

48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева выложила на своей официальной странице в «Инстаграме» новую фотографию, которая была сделана на репетиции фестиваля «Новая волна» в Сочи. На фото Лера позирует со своим коллегой Андреем Малаховым, пишет Экспресс газета.

На Кудрявцевой надето короткое черное платье с черепом, такого же цвета босоножки без каблука и солнцезащитные очки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Преданные поклонники Леры сразу же обратили внимание на ее стройные ноги и написали множество комплиментов в адрес фигуры телезвезды. Пользователи считают, что за последнее время Кудрявцева немного похудела и теперь может смело демонстрировать свою фигуру.

Однако нашлись и те подписчики, которые в пух и прах раскритиковали фотографию Кудрявцевой. Некоторым пользователям показалось, что Лера выглядит заметно постаревшей на фотографии без макияжа.

«Лера постарела!», «Какое ужасное фото!», «Сама на себя не похожа», — написали некоторые подписчики в комментариях к снимку. Не обделили вниманием и Андрея Малахова: «Что с Малаховым? Не видела его давненько, как старый пес стал». Впрочем, стоит отметить, что большинство комментариев было положительными, пишет сайт Дни.ру.

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