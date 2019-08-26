Гороскоп Павла Глобы на неделю с 26 августа по 1 сентября

Павел Глоба своими советами поможет вам предотвратить все проблемы, которые могут встретиться на пути. Рекомендации астрологи подскажут всем знакам Зодиака, где искать удачу.
Последняя неделя лета — очень важный период, который потребует от всех людей внимательности, осторожности и максимального уровня ответственности. Портал Woman`s day поделился гороскопом Павла Глобы.
Овен
У Овнов наступает время любви, семейных дел, единения с близкими. Полезно будет заняться какими-то совместными делами. Это поможет сгладить конфликты и вывести отношения на новый уровень. Достаточно хорошим будет совместный отдых. Уединение полезным может быть только 1 сентября, когда звезды станут максимально деструктивными.
Это лето для большинства Овнов было не самым благоприятным, но это не повод о чем-то жалеть. Нужно устремить свой взгляд в будущее. Последнюю неделю лета лучше посвятить работе, покупкам, решению своих прямых обязанностей. Полезно в такие периоды следовать правилам обретения счастья. Павел Глоба советует избегать рисков и авантюр на стыке лета и осени.
Телец
Неделя идеально подходит для домашних дел и для общения с людьми. Астролог советует приглашать гостей к себе домой. Ходить в гости к друзьям и навещать дальних родственников. Можно написать им весточку в социальных сетях, поинтересоваться, как они поживают, чем заняты. Это идеальный период для покупок, смены обстановки и создания нового образа.
Близнецы
Наибольший успех ждет Близнецов, которые заняты в креативной сфере. Интеллектуальный труд будет крайне продуктивным в конце лета, так что лучше не бояться принимать необычные решения. Он принесет деньги, авторитет, признание, поможет поверить в себя. В случае наличия каких-то финансовых проблем и задержек можно воспользоваться шепотками на богатство и достаток. Представителям остальных профессий потребуется больше осторожности.
Попытки вернуть страсть в отношения, скорее всего, не приведут к ожидаемому результату. Павел Глоба отмечает, что на этой неделе можно попробовать найти новую любовь. Романтические свидания будут очень продуктивными 29 августа и 1 сентября. 30 августа — самый неподходящий для активности день.
Рак
Планеты помогут преуспеть представителям этого знака Зодиака и в амурной сфере. Уединение сейчас не лучший выбор для тех, кто уже в отношениях. Тем, кто только находится в поисках, также лучше пребывать почаще среди позитивных людей и избегать тех, кто вызывает только негативные чувства.
Лев
У Львов самым благоприятным днем будет 1 сентября. На неделе и в особенности в этот день люди данного знака должны сфокусироваться на привычных и важных задачах, обязанностях. Звезды подарят Львам силу, выдержку, терпение и силы. Частью этих даров стоит поделиться с окружающими, оказав им посильную помощь в каких-то неотложных делах.
Самой деструктивной энергетика звезд окажется 28 августа. В этот день Львам лучше не выходить за пределы зоны комфорта. Все решения стоит принимать взвешенно и не на горячую голову. Не стоит брать кредиты и давать деньги в долг, начинать какие-то сложные дела. На неделе в целом лучше не тратить лишних денег и стараться укреплять финансовое положение.
Дева
У Дев начинается время энергетической перестройки. Наиболее продуктивными и благоприятными будут понедельник и вторник. Успехи этих людей станут видимыми для окружающих. Павел Глоба советует показывать всем свою максимальную заинтересованность, энтузиазм. Это поможет повысить авторитет, найти любовь, завоевать расположение начальства, коллег.
Чем большему количеству людей Девы смогут понравиться, тем проще им будет найти свою любовь, повысить уровень заработка. Самое главное — иметь четко поставленные цели на неделю, не допуская хаоса и неразберихи. В конце недели может наступить небольшой энергетический спад. Компенсировать его поможет арт-терапия, а также наличие смелости и трудолюбия.
Весы
Павел Глоба советует начать воспринимать критику второй половинки, родителей и других близких людей правильно. Если на каждое замечание реагировать негативно, можно поссориться со всеми вокруг. Сейчас лучше этого не делать, потому что конфликты будут крайне разрушительными. Если не получается общаться, лучше пока поставить отношения на паузу, побыть в одиночестве.
Скорпион
У Скорпионов наступает время, когда можно бороться с вредными привычками, способными разрушить жизнь и отпугнуть удачу. Закрывать на них глаза больше нельзя. Наиболее эффективной работа над собой будет 26, 27 и 30 августа — в три самых позитивных дня недели. 28 августа — день, который лучше посвятить отдыху и релаксации, забыв о делах.
На этой неделе возможен всплеск энтузиазма, творческой энергии. На работе и в бизнесе можно ставить перед собой новые цели и начинать двигаться к ним. Повезет Скорпионам и в любви, поскольку одиноким представителям этого знака удастся найти вторую половинку. Единственное ограничение, которое актуально для всей недели в целом — покупки. Незапланированные траты лучше прекратить.
Стрелец
Многие психологические, любовные и рабочие проблемы могут негативно сказаться на самочувствии Стрельцов, особенно 30 числа. Заговоры на крепкое здоровье помогут людям этого знака сохранить свое самочувствие нормальным в любой ситуации. В целом неделя будет крайне динамичной и насыщенной. По этой причине астролог рекомендует не забывать про отдых, про смену обстановки и поиски новой мотивации.
Если будет возможность, лучше проводить свободное время со второй половинкой, родителями, друзьями и близкими. Одиночество может лишить Стрельцов веры в себя и хорошего настроения. Справляться в одиночку с постоянно пребывающими проблемами порой невыносимо трудно.
Козерог
1 сентября — самый негативный день недели, в который силы могут покинуть Козерогов. Лучше успеть сделать все дела до завершения августа. Павел Глоба сообщает, что позитивно на удаче могут отразиться совместные поездки, смена обстановки, командировки, новые дела. Это время семейной и любовной гармонии, проявления чувств.
Водолей
У каждого из знаков Зодиака есть свой источник силы. Водолеям придется активизировать свой источник уже в середине недели, потому что звезды и планеты принесут спад энергии. На работе возможны срывы планов, которые могут негативно сказаться на финансовом положении Водолеев. В амурной сфере тоже не все будет хорошо, но избежать оказий поможет искренний оптимизм и вера в себя.
Начало осени для этих людей будет очень позитивным. На выходных их ожидает много ярких эмоций и большая удача. Субботу и воскресенье лучше провести в окружении близких, друзей, родителей. Это идеальные два дня для уборки, избавления от лишнего хлама, покупки чего-то нового для дома.
Рыбы
У Рыб неприятности могут начаться 30 августа, когда планеты и звезды станут деструктивными и войдут в сильный диссонанс. В этот и последующий день лучше воспользоваться мощным заговором от невезения и проблем. Не лишними будут в эти дни осторожность и предусмотрительность. Также можно попробовать попросить близких людей о помощи, если ситуация станет выходить из-под контроля. 26 и 27 августа вероятность появления проблем будет минимальной из-за хорошего настроения планет.
Ни одиноким, ни семейным Рыбам удача в любви не улыбнется в должной мере. Отношения могут дать трещину, но умение идти навстречу поможет залатать дыру на тонущем корабле. Упрямые и бескомпромиссные Рыбы могут остаться одни, что условиях смены времени года и не самого позитивного настроения планет может быть опасным. Нужно лишь немного потерпеть — всё наладится на выходных.