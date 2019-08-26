Гороскоп Павла Глобы на неделю с 26 августа по 1 сентября

Лев

У Львов самым благоприятным днем будет 1 сентября. На неделе и в особенности в этот день люди данного знака должны сфокусироваться на привычных и важных задачах, обязанностях. Звезды подарят Львам силу, выдержку, терпение и силы. Частью этих даров стоит поделиться с окружающими, оказав им посильную помощь в каких-то неотложных делах.

Самой деструктивной энергетика звезд окажется 28 августа. В этот день Львам лучше не выходить за пределы зоны комфорта. Все решения стоит принимать взвешенно и не на горячую голову. Не стоит брать кредиты и давать деньги в долг, начинать какие-то сложные дела. На неделе в целом лучше не тратить лишних денег и стараться укреплять финансовое положение.

Дева

У Дев начинается время энергетической перестройки. Наиболее продуктивными и благоприятными будут понедельник и вторник. Успехи этих людей станут видимыми для окружающих. Павел Глоба советует показывать всем свою максимальную заинтересованность, энтузиазм. Это поможет повысить авторитет, найти любовь, завоевать расположение начальства, коллег.

Чем большему количеству людей Девы смогут понравиться, тем проще им будет найти свою любовь, повысить уровень заработка. Самое главное — иметь четко поставленные цели на неделю, не допуская хаоса и неразберихи. В конце недели может наступить небольшой энергетический спад. Компенсировать его поможет арт-терапия, а также наличие смелости и трудолюбия.

Весы

Весам стоит научиться управлять эмоциями на этой неделе. Наиболее актуальным такой совет будет в самый неблагоприятный день — 1 сентября. Приближение осени очень плохо может отразиться на настроении Весов. В эти семь дней лучше не браться за новые дела, не рисковать и не влезать в авантюры. Сил будет достаточно для того, чтобы завершить все начатое ранее.

Павел Глоба советует начать воспринимать критику второй половинки, родителей и других близких людей правильно. Если на каждое замечание реагировать негативно, можно поссориться со всеми вокруг. Сейчас лучше этого не делать, потому что конфликты будут крайне разрушительными. Если не получается общаться, лучше пока поставить отношения на паузу, побыть в одиночестве.

Скорпион

У Скорпионов наступает время, когда можно бороться с вредными привычками, способными разрушить жизнь и отпугнуть удачу. Закрывать на них глаза больше нельзя. Наиболее эффективной работа над собой будет 26, 27 и 30 августа — в три самых позитивных дня недели. 28 августа — день, который лучше посвятить отдыху и релаксации, забыв о делах.

На этой неделе возможен всплеск энтузиазма, творческой энергии. На работе и в бизнесе можно ставить перед собой новые цели и начинать двигаться к ним. Повезет Скорпионам и в любви, поскольку одиноким представителям этого знака удастся найти вторую половинку. Единственное ограничение, которое актуально для всей недели в целом — покупки. Незапланированные траты лучше прекратить.

Стрелец