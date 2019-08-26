Яна Рудковская похвасталась стройными ногами на «Новой волне»

На одном из мероприятий в рамках «Новой волны» Яна блистала в роскошном зеленом мини-комбинезоне Elie Saab. Наряд выгодно подчеркнул стройные ноги Рудковской, которые в последнее время обсуждает вся Россия. Продюсер дополнила свой образ изящными босоножками Stuart Weitzman цвета морской волны, а также сумочкой Dior.

Рудковская поделилась с поклонниками видео, на котором грациозной походкой спускается по лестнице. Жена Евгения Плющенко заявила, что выглядеть роскошно в ее возрасте не так уж просто. «Выглядеть хорошо в 18 лет помогает генетика и природа, а выглядеть достойно после 40 — это тяжелый труд! Кто знает — тот точно меня поймет, может, не сейчас, а после — так точно», — написала Яна в Instagram.