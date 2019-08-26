Таро-прогноз на неделю с 26 августа по 1 сентября

По карте «Дьявол» Скорпионам предстоит противостоять соблазнам, которые могут завести в тупик. Совет карты — не сворачивать с намеченного пути и не потакать сиюминутным желаниям или капризам.

Стрелец

«Маг» указывает Стрельцам на необходимость проявить настойчивость, чтобы выйти из тени более удачливых коллег. По этому Аркану достичь успехов в работе не составит труда, если Стрельцы будут доверять внутреннему чутью. С его помощью будет проще адаптироваться к меняющимся обстоятельствам и избежать ошибок.

«Повешенный» символизирует временные трудности, которые разрешатся в том случае, если Стрельцы поймут, где допустили ошибки. Исправление недочетов научит отвечать за свои поступки и извлекать полезные уроки на будущее.

«Колесница» свидетельствует о том, что любая ситуация разрешится в пользу Стрельцов. Аркан указывает на стабильный рост в деловой среде, но Стрельцам важно проявить бдительность: не исключены временные трудности, которые разрешатся благодаря настойчивости и активным действиям.

Козерог

По карте «Влюбленные» Козерогам предстоит сделать важный выбор, который изменит их жизнь в лучшую сторону. Совет карты: полагаться на себя и доверять интуиции, чтобы не совершить ошибок. Не исключено, что Козерогам придется пожертвовать малым, чтобы в будущем получить заслуженную награду.

Седьмой Аркан «Колесница» символизирует успех, но для этого Козерогам важно приниматься за дела без промедления. Судьба предоставляет шанс достичь успехов за короткий период благодаря решительности и настойчивости.

«Умеренность» предупреждает Козерогов о том, что в конце недели события будут развиваться медленнее, чем хочется, а значит, нужно запастись терпением и исключить принятие поспешных решений. Благодаря размеренной и вдумчивой работе удастся избежать досадных промахов.

Водолей

В начале недели по карте «Звезда» Водолеев ожидает благоприятное время, когда разрешаются трудные вопросы и становится понятно, в каком направлении двигаться, чтобы достичь успехов. Аркан сулит удачу в будущем для тех, кто не теряет времени даром и с энтузиазмом берется за дело.

«Император» в прогнозе для Водолеев указывает на необходимость оставить чувства и действовать согласно доводам разума. Водолеям важно взять ситуацию под контроль и не позволять эмоциям управлять, чтобы избежать оплошностей и недочетов.

«Влюбленные» в раскладе указывают на ситуацию, когда от Водолеев потребуются волевые решения. По этой карте они смогут найти путь к личному счастью, однако часто для этого приходится чем-то жертвовать. Совет карты: принимать самостоятельные решения, чтобы после не жалеть о неверных шагах.

Рыбы

Аркан «Мир» сулит Рыбам прекрасное начало недели. Карта символизирует победу над слабостями, которые мешают развитию и счастливой жизни, обретение внутренней гармонии и счастья.

Карта «Суд» указывает Рыбам на то, что в середине недели они смогут поставить точку в сложном деле, стать свободными от навязанных обстоятельств и освободиться от влияния манипуляторов. По этой карте важно соблюдать осторожность, чтобы не ошибиться и выбрать верный путь к успеху.