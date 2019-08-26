Таро-прогноз на неделю с 26 августа по 1 сентября

Конец лета — это не повод для расстройства. Благодаря точному прогнозу, выполненному с помощью карт таро, каждый представитель зодиакального круга сможет завершить необходимые дела и подготовиться к первому месяцу осени.
Расклад карт таро на неделю с 26 августа по 1 сентября будет полезен для тех, кто не хочет терять времени даром. В нем представители знаков Зодиака найдут полезные рекомендации, а также предупреждения, которые смогут уберечь от неосмотрительных действий. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют внимательно изучить расклады, чтобы понять, в каком направлении двигаться для достижения успехов.
Овен
Конец лета, судя по карте «Маг», пройдет для Овнов активно. По этому Аркану появляется возможность проявить инициативу и достичь головокружительных успехов. Для этого Овнам понадобятся мотивация и контроль над эмоциями.
Аркан «Дьявол» предупреждает Овнов о том, что в середине недели им придется пройти проверку на прочность. По этой карте представителей этого знака ожидают ловушки судьбы, угодить в которые никак нельзя. Обойти их стороной поможет четкий план.
Аркан «Дьявол» сулит Тельцам испытания, которые важно выдержать. По этой карте в начале недели потакание капризам и эмоциям может завести Тельцов в тупик и стать причиной множества неурядиц.
По карте «Солнце» трудности завершаются, и Тельцы могут рассчитывать на награду за приложенные усилия. Также Аркан сулит новые приятные сюрпризы и подарки, разглядеть которые помогут знаки судьбы.
По карте «Влюбленные» Тельцам предстоит сделать важный выбор, который определит дальнейшее направление деятельности. Аркан сулит Тельцам успех лишь в том случае, если они смогут принимать самостоятельные решения и опираться на личный опыт, отказываясь идти на поводу советчиков и чужих идеалов.
«Суд» указывает Близнецам на перемены в деловой сфере жизни. Аркан помогает разрешать проблемные ситуации, получить понимание того, в какую сторону нужно двигаться, чтобы прийти к успеху.
Старший Аркан «Иерофант» указывает на возможность обзавестись полезными знакомствами. По этой карте Близнецы смогут прийти к успеху, если будут действовать, полагаясь на интуицию. Счастливые знаки судьбы помогут исключить ошибки и избежать неприятностей.
По карте «Башня» Близнецам стоит готовиться к скорым переменам. Начало осени — время для активной работы на собственное благополучие, поэтому стоит отказаться от целей, которые уже устарели, и выбрать новый путь, ведущий к личному счастью.
Рак
«Императрица» сулит Ракам благоприятный исход затеянного дела. По этому Аркану в жизни начинается рост и развитие, а значит, Ракам не стоит опасаться ловушек на пути. Все, что нужно, спокойно идти вперед и верить в свои силы.
По карте «Дурак» Ракам важно внимательно следить за развитием событий. Работа спустя рукава может привести к неприятным последствиям, и чтобы не одурачить себя, не нужно перекладывать ответственность на третьих лиц.
Лев
Начало недели у Львов пройдет под эгидой «Колеса фортуны». Этот Аркан указывает на неожиданный поворот судьбы, когда Львам придется быстро принимать решения, чтобы не остаться на обочине жизни. По этой карте управлять событиями на первых порах вряд ли получится, однако при должной сноровке Львы смогут избежать неприятностей.
«Маг» символизирует успех в деловой среде, но для этого Львам важно проявить свои лучшие качества. Инициативность и честность помогут шагнуть вверх по карьерной лестнице и избежать конфликтов с начальством или коллегами.
«Отшельник» символизирует временную изоляцию и приостановку дел. По этому Аркану Львы смогут исправить допущенные недочеты, а также восстановить силы для решительного рывка к поставленной цели.
Дева
«Иерофант» указывает Девам на прекрасную возможность заручиться поддержкой у близких, а также найти полезные контакты в деловой среде. Совет карты: ответственно относиться к своим обязанностям и не отказываться от предложенной помощи.
«Умеренность» указывает на то, что работать в спешке и постоянном стрессе не стоит. Такие действия могут привести не только к ошибкам, но и к дурному самочувствию. В выходные дни, даже если они рабочие, стоит придерживаться умеренности во всем, чтобы неудачи обошли стороной.
Весы
По карте «Колесо фортуны» Весов ожидает неожиданный поворот судьбы в начале недели и события, на которые будет невозможно повлиять. Справиться с обстоятельствами Весы смогут если быстро приспособятся к переменам и не станут терять времени даром.
По карте «Суд» происходят положительные перемены. В раскладе для Весов карта указывает на завершение трудностей, которые угнетали. Совет Аркана: стойко держаться до полной победы и не поддаваться влиянию сиюминутных эмоций.
Аркан «Звезда» символизирует верно выбранный путь, а значит, Весам не стоит опасаться за исход затеянного дела. По этой карте везение и удача сопутствуют во всем, поэтому можно смело заниматься тем, что было запланировано.
Скорпион
«Повешенный» в раскладе говорит о том, что Скорпионам необходимо запастись терпением. В середине недели может произойти задержка в каком-то деле, однако торопить события не стоит. Благодаря такой паузе Скорпионы смогут определить, не допустили ли они ошибку, и исправить неточности, пока она не превратились в серьезную проблему.
По карте «Дьявол» Скорпионам предстоит противостоять соблазнам, которые могут завести в тупик. Совет карты — не сворачивать с намеченного пути и не потакать сиюминутным желаниям или капризам.
Стрелец
«Маг» указывает Стрельцам на необходимость проявить настойчивость, чтобы выйти из тени более удачливых коллег. По этому Аркану достичь успехов в работе не составит труда, если Стрельцы будут доверять внутреннему чутью. С его помощью будет проще адаптироваться к меняющимся обстоятельствам и избежать ошибок.
«Повешенный» символизирует временные трудности, которые разрешатся в том случае, если Стрельцы поймут, где допустили ошибки. Исправление недочетов научит отвечать за свои поступки и извлекать полезные уроки на будущее.
«Колесница» свидетельствует о том, что любая ситуация разрешится в пользу Стрельцов. Аркан указывает на стабильный рост в деловой среде, но Стрельцам важно проявить бдительность: не исключены временные трудности, которые разрешатся благодаря настойчивости и активным действиям.
Козерог
По карте «Влюбленные» Козерогам предстоит сделать важный выбор, который изменит их жизнь в лучшую сторону. Совет карты: полагаться на себя и доверять интуиции, чтобы не совершить ошибок. Не исключено, что Козерогам придется пожертвовать малым, чтобы в будущем получить заслуженную награду.
Седьмой Аркан «Колесница» символизирует успех, но для этого Козерогам важно приниматься за дела без промедления. Судьба предоставляет шанс достичь успехов за короткий период благодаря решительности и настойчивости.
«Умеренность» предупреждает Козерогов о том, что в конце недели события будут развиваться медленнее, чем хочется, а значит, нужно запастись терпением и исключить принятие поспешных решений. Благодаря размеренной и вдумчивой работе удастся избежать досадных промахов.
Водолей
В начале недели по карте «Звезда» Водолеев ожидает благоприятное время, когда разрешаются трудные вопросы и становится понятно, в каком направлении двигаться, чтобы достичь успехов. Аркан сулит удачу в будущем для тех, кто не теряет времени даром и с энтузиазмом берется за дело.
«Император» в прогнозе для Водолеев указывает на необходимость оставить чувства и действовать согласно доводам разума. Водолеям важно взять ситуацию под контроль и не позволять эмоциям управлять, чтобы избежать оплошностей и недочетов.
«Влюбленные» в раскладе указывают на ситуацию, когда от Водолеев потребуются волевые решения. По этой карте они смогут найти путь к личному счастью, однако часто для этого приходится чем-то жертвовать. Совет карты: принимать самостоятельные решения, чтобы после не жалеть о неверных шагах.
Рыбы
Аркан «Мир» сулит Рыбам прекрасное начало недели. Карта символизирует победу над слабостями, которые мешают развитию и счастливой жизни, обретение внутренней гармонии и счастья.
Карта «Суд» указывает Рыбам на то, что в середине недели они смогут поставить точку в сложном деле, стать свободными от навязанных обстоятельств и освободиться от влияния манипуляторов. По этой карте важно соблюдать осторожность, чтобы не ошибиться и выбрать верный путь к успеху.
По карте «Влюбленные» Рыбам предстоит сделать серьезный выбор, который должен основываться на личных предпочтениях. Рыбы должны показать как они могут принимать решение, и не идти на поводу постороннего мнения и предрассудков.