Режиссер «Закона каменных джунглей» Игорь Хомский погиб в страшном ДТП

В воскресенье утром, не дожив три дня до 43-летия, в Москве погиб режиссер Игорь Хомский, прославившийся сериалом «Закон каменных джунглей (ZКД)», первый сезон которого вышел в 2015 году на ТНТ. Причиной смерти стали несовместимые с жизнью травмы, полученные в ДТП, сообщает ТАСС.

42-летний российский режиссер, сценарист и актер управлял седаном Genesis G70, но, по предварительным данным, не справился с управлением и на полном ходу влетел в припаркованную в переулке фуру КамАЗ.

На фото с места ДТП, опубликованном в соцсетях заметно, что вся передняя часть легковой машины оказалась смятой.

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Известно, что Игорь Хомский родился в Москве 28 августа 1976 года в семье кинорежиссера. В 2008-м он выпустился из ВГИКа имени С. А. Герасимова, причем его дипломная короткометражка «Очная ставка» вошла в топ-20 лучших работ в истории прославленного вуза.