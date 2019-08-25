Светлана Лобода показала подросшую дочь Тильду: годовалая малышка очаровала Сеть

На личной странице в Инстаграм Светлана Лобода опубликовала трогательные семейные снимки, на которых она запечатлена с годовалой Тильдой в самолете. Певица сидит в удобном кресле и держит дочь на руках. Девочка, в свою очередь, нежно прижавшись к маме, внимательно смотрит в иллюминатор, изучая мир с высоты.

«Мой кислород в безвоздушном пространстве» (Орфография и пунктуация автора сохранены, примечание Редакции), - написала Лобода.

Пользователи Сети в восторге от дочери Светланы. Они молниеносно отреагировали на такие очаровательные фото, оставив под ними множество умиленных комментариев.

Поклонники пишут: «Тиля Такой сладкий ребёнок Зайка маленькая Люблю», «Какой хвостик шладкий», «Прелесть маленькая», «Пусть Тилечка будет такой же певучей как мама», «Какая милашечка», «Это так мило», «Милые, будьте счастливы» (Орфография и пунктуация авторов сохранены, примечание Редакции).