Светлана Лобода показала подросшую дочь Тильду: годовалая малышка очаровала Сеть

Украинская певица Светлана Лобода впервые за долгое время показала снимки подросшей младшей дочери. Если фотографии с Евой знаменитость публикует достаточно часто и постоянно признается малышке в любви, то Тильду звезда скрывает от посторонних глаз. Даже в этот раз дочь певицы запечатлена на фото со спины, рассказывает Joinfo.ua.
На личной странице в Инстаграм Светлана Лобода опубликовала трогательные семейные снимки, на которых она запечатлена с годовалой Тильдой в самолете. Певица сидит в удобном кресле и держит дочь на руках. Девочка, в свою очередь, нежно прижавшись к маме, внимательно смотрит в иллюминатор, изучая мир с высоты.
«Мой кислород в безвоздушном пространстве» (Орфография и пунктуация автора сохранены, примечание Редакции), - написала Лобода.
Пользователи Сети в восторге от дочери Светланы. Они молниеносно отреагировали на такие очаровательные фото, оставив под ними множество умиленных комментариев.
Поклонники пишут: «Тиля Такой сладкий ребёнок Зайка маленькая Люблю», «Какой хвостик шладкий», «Прелесть маленькая», «Пусть Тилечка будет такой же певучей как мама», «Какая милашечка», «Это так мило», «Милые, будьте счастливы» (Орфография и пунктуация авторов сохранены, примечание Редакции).
К слову, Светлана Лобода воспитывает двух дочерей: 8-летнюю Еву и годовалую Тильду. Отцом первой малышки является бывший гражданский супруг певицы Андрей Царь. А вот имя родителя Тильды Лобода скрывает до сих пор. Поговаривают, Светлана родила дочь от немецкого музыканта, солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна.