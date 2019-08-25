Youtube-блогер из Эстонии показала, как проходит «лето горячей девушки»

Анита - воплощение хештега #hotgirlsummer (лето горячей девушки), под которым она публикует горячие снимки с отдыха.

Красотка отдыхает в Португалии, откуда и публикует фото. "Скажи, что ты планируешь делать со своей драгоценной жизнью?" - спросила Анита под последней публикацией, добавив хештег #hotgirlsummer.

Первой выражение "лето горячей девушки" стала использовать 24-летняя репер Megan Thee Stallion, которая в мое этого года представила первый альбом «Fever», передает Vox.