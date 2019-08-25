Астропрогноз на сентябрь 2019 года

Сентябрь 2019 года будет относительно спокойным с точки зрения энергетики. Звезды и планеты в довольно благоприятном положении для большинства Знаков Зодиака. Это прекрасное время для новых дел и для завершения старых. Планеты не разрушат жизненную энергию, но это могут сделать другие вещи, так что будьте осторожнее и не оставляйте без внимания свое настроение и самочувствие.

Овен

Овны смогут насладиться жизнью как следует: звезды и планеты будут с самого начала осени находиться в том же позитивном настроении, что и в августе. К концу сентября эта позитивная волна немного спадет. Это может проявиться в негативном отношении людей. Придется искать способы защиты от манипуляторов и энергетических вампиров.

В амурной сфере и в сфере работы, бизнеса и финансов Овнам придется переходить от планирования к действиям. Этот месяц станет очень продуктивным, благоприятным для важных сделок, больших покупок, новых знакомств. Астрологи советуют Овнам заставлять себя делать то, о чем ранее они только мечтали. Пришло время победить себя и свои страхи.

Телец

В сентябре настроение звезд будет переменчивым. В первой половине месяца Тельцы могут предаться депрессивным мыслям и поддаться негативному духу осени. Это скажется на их продуктивности.

А вот с 14 сентября для Тельцов настанет время активных действий в любви и в делах. Астрологи советуют доверять интуиции и смотреть проще на всё происходящее вокруг. Если в первой половине месяца может начаться апатия, которую рекомендуется пережить в окружении только самых близких людей, то с 14 числа лучше не оставаться надолго в уединении. Нужно больше общаться, назначать романтические встречи, знакомиться и проявлять себя.

Близнецы

Начало месяца для Близнецов будет положительным. Осень начнется с новых эмоций, воодушевленного настроения, энтузиазма, ярких ощущений. Во второй половине месяца в доме Близнецов может скапливаться негативная энергетика. Для того чтобы оставаться на волне успеха, нужно очищать дом от этой отрицательной энергии. Полезной окажется уборка, особенно избавление от хлама.

Во второй половине сентября астрологи советуют не нарушать рамки дозволенного, не рисковать и не позволять импульсивности выходить из-под контроля. Если Близнецам удастся сохранить дипломатичный настрой и показать всем, что они хотят и готовы искать компромиссы, то люди начнут к ним тянуться. Можно будет рассчитывать на их поддержку.

Рак

Для Раков сентябрь станет одним из самых спокойных месяцев во всем году. Единственное, что может меняться, — мотивация будет то приходить, то уходить, особенно в первой половине месяца. Для того чтобы цели были достижимы, Ракам следует помнить о том, что мысли материальны. Недаром это называется законом притяжения, ведь все хорошее притягивает позитив, а плохие мысли могут послужить началом черной полосы в жизни.