Астропрогноз на сентябрь 2019 года

Первый месяц осени, как и первый блин — зачастую комом. В это время происходит перестройка настроения и психики. Астрологи расскажут вам о том, каково будет настроение звезд и как оно отразится на нашей удаче, пишет Dailyhoro.
Сентябрь 2019 года будет относительно спокойным с точки зрения энергетики. Звезды и планеты в довольно благоприятном положении для большинства Знаков Зодиака. Это прекрасное время для новых дел и для завершения старых. Планеты не разрушат жизненную энергию, но это могут сделать другие вещи, так что будьте осторожнее и не оставляйте без внимания свое настроение и самочувствие.
Овен
Овны смогут насладиться жизнью как следует: звезды и планеты будут с самого начала осени находиться в том же позитивном настроении, что и в августе. К концу сентября эта позитивная волна немного спадет. Это может проявиться в негативном отношении людей. Придется искать способы защиты от манипуляторов и энергетических вампиров.
В амурной сфере и в сфере работы, бизнеса и финансов Овнам придется переходить от планирования к действиям. Этот месяц станет очень продуктивным, благоприятным для важных сделок, больших покупок, новых знакомств. Астрологи советуют Овнам заставлять себя делать то, о чем ранее они только мечтали. Пришло время победить себя и свои страхи.
Телец
В сентябре настроение звезд будет переменчивым. В первой половине месяца Тельцы могут предаться депрессивным мыслям и поддаться негативному духу осени. Это скажется на их продуктивности.
А вот с 14 сентября для Тельцов настанет время активных действий в любви и в делах. Астрологи советуют доверять интуиции и смотреть проще на всё происходящее вокруг. Если в первой половине месяца может начаться апатия, которую рекомендуется пережить в окружении только самых близких людей, то с 14 числа лучше не оставаться надолго в уединении. Нужно больше общаться, назначать романтические встречи, знакомиться и проявлять себя.
Близнецы
Начало месяца для Близнецов будет положительным. Осень начнется с новых эмоций, воодушевленного настроения, энтузиазма, ярких ощущений. Во второй половине месяца в доме Близнецов может скапливаться негативная энергетика. Для того чтобы оставаться на волне успеха, нужно очищать дом от этой отрицательной энергии. Полезной окажется уборка, особенно избавление от хлама.
Во второй половине сентября астрологи советуют не нарушать рамки дозволенного, не рисковать и не позволять импульсивности выходить из-под контроля. Если Близнецам удастся сохранить дипломатичный настрой и показать всем, что они хотят и готовы искать компромиссы, то люди начнут к ним тянуться. Можно будет рассчитывать на их поддержку.
Рак
Для Раков сентябрь станет одним из самых спокойных месяцев во всем году. Единственное, что может меняться, — мотивация будет то приходить, то уходить, особенно в первой половине месяца. Для того чтобы цели были достижимы, Ракам следует помнить о том, что мысли материальны. Недаром это называется законом притяжения, ведь все хорошее притягивает позитив, а плохие мысли могут послужить началом черной полосы в жизни.
В финансовой сфере для Раков важно не переходить черту. Нужно сохранить свои силы, влияние, авторитет и деньги. Финансы пойдут в карман, к тем, кто готов работать, не боясь пожертвовать развлечениями ради успеха. Дорогостоящие приобретения лучше в сентябре не совершать. В этом месяце нужно стараться зарабатывать, а не тратить.
Лев
До 23 сентября Львы будут довольно энергичными и позитивными. Самый конец сентября может стать непростым временем для представителей этого Огненного Знака Зодиака.
Если в начале месяца можно сконцентрировать внимание на амурных делах, на увлечениях и развлечениях, то после 23 числа важно посвятить время спокойной работе и домашним хлопотам, семье, родным и близким. Ничто не помешает наслаждаться жизнью, если не позволять негативным эмоциям просачиваться в сознание.
Дева
Девам предстоит правильно общаться с негативными людьми, чтобы защитить себя от их деструктивного влияния. Данный совет актуален больше для второй половины месяца, когда планеты будут настроены позитивно, но потеряют определенный объем своих сил. Девы окажутся без защиты, став более предрасположенными к манипуляциям со стороны окружающих.
В целом месяц очень хорош для финансовой активности и шопинга. Особенно позитивными будут покупки, сделанные через интернет. Начало сентября — положительный период для поиска новых источников дохода и для денежных вложений. Можно покупать то, что так давно хотелось приобрести. Также стоит вкладываться в новые эмоции, знания и опыт.
Весы
Весам стоит запланировать все самые важные дела на период с 14 по 30 сентября. В это время звезды будет крайне созидательными. Несмотря на это, Весы сами смогут управлять своей судьбой. В этом им поможет сила разума и подсознания. Астрологи советуют в начале месяца не проявлять финансовую активность. Чтобы сохранить удачу, Весам нужно оставаться собой и не изменять своим принципам.
Коллективный труд будет весьма актуальным, поэтому нет причин не доверять коллегам и партнерам. Они — главная надежда и опора Весов в это время. Также большая удача ждет одиноких представителей этого Знака, потому что звезды повысят их обаятельность. В уже существующих отношениях придется проявить максимум доброты и великодушия, чтобы любимый человек почувствовал тепло и уверенность в себе.
Скорпион
Логика и разум в сентябре у Скорпионов отойдут на второй план, освободив место для интуиции. В остальном месяц будет весьма предсказуемым и приятным. Он отлично подходит для творческой работы, поисков любви, получения новых знаний и опыта.
Сентябрь, согласно астропрогнозу, благоприятен для новых начинаний. Не стоит постоянно зацикливать свое внимание на скучных делах и монотонной работе. Настроение Скорпионов станет стабильным, появится желание двигаться вперед. Астрологи рекомендуют избегать бездействия и сильных переутомлений. Крайности до добра не доведут.
Стрелец
Стрельцам астрологи рекомендуют устремить свой взгляд в будущее. Пришло время для планирования дел и решения проблем, касающихся не сегодняшнего, а завтрашнего дня. В создании успешного будущего Стрельцам помогут специальные медитации. Сентябрь для них станет временем духовных поисков и внутреннего развития.
Каждый новый день лучше начинать с тех дел, которые больше всего по душе. Приятное чувство удовлетворенности, порожденное интересными делами и проектами, не позволит расстраиваться по пустякам. Во многих важных вопросах стоит положиться на советы окружающих людей. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют избегать уединения и доверять любимым, друзьям и родным.
Козерог
У Козерогов этот месяц можно разделить на две части. До 17 сентября дела будут идти своим чередом, и в жизни людей этого Знака будет преобладать рутина. 18 числа Сатурн избавится от ретроградности и начнет свое прямое движение. Это будет большое астрологическое событие, которое позитивно отразится на удаче Козерогов и на их настроении.
В конце сентября людям этого Знака удастся добиться побед на любовном фронте. Это хороший период для знакомств, флирта и романтики. Сатурн будет определять настроение и мотивацию. Его прямое движение поможет Козерогам переступить черту, отделяющую их от оглушительного успеха. Также астрологи отмечают, что от Козерогов могут зависеть судьбы других людей.
Водолей
Водолеям необходимо в сентябре привлечь в жизнь позитивные мысли, потому что планеты и звезды могут лишить их оптимизма на некоторый срок. Астрологи советуют обратиться за помощью к здравому смыслу в самом начале осени, потому что негативное настроение планет может привести к снижению интеллектуальных и физических способностей.
Это довольно опасный месяц для Водолеев, но осторожность поможет им остаться на плаву, не дав утонуть в незапланированных делах. Лучше не делиться своими переживаниями и проблемами, чтобы люди не проявляли ответного негатива, решать все задачи поэтапно и по возможности не откладывать дела на завтра, чтобы не создавать себе авралов.
Рыбы
Планеты и звезды будут формировать удачу Рыб. Это очень позитивный месяц для представителей этого Знака, которые имеют перед собой четко поставленные цели. Главный враг Рыб в сентябре — бездействие, лень и прокрастинация. С другой стороны, постоянная динамика может привести к быстрой потере сил. Порой лучше не бегать за своим счастьем, а спокойно ждать его прихода внутри зоны комфорта.
Немаловажным для Рыб на стыке времен года станет созидательное мышление. Нужно научиться прощать людей, давать им и себе второй шанс. Доброта и внимательность — это два важнейших компонента счастья. Не стоит опускать руки и сомневаться в себе. Настало время забыть о сомнениях и об опасностях. Страхи пора выбросить из головы.