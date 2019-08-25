Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 26 августа по 1 сентября 2019 года

Прогноз Василисы Володиной на эту неделю окажется полезным для представителей каждого Знака Зодиака. Популярный астропсихолог в лице известной телеведущей направит вас в нужную сторону, пишет Dailyhoro.
Наступает переходный период, когда лето кончается, а осень начинает своё правление. Это далеко не самое лучшее время для того, чтобы рисковать или делать то, что требует смелости. Воплотить мечту в реальность поможет сила мысли, уверенность в себе и правильная постановка целей и задач. Амбициозным людям лучше умерить свой пыл и сфокусировать внимание на насущных делах.
Овен
У представителей этого Огненного Знака Зодиака могут начаться проблемы в сфере финансов и работы. Следование правилам — это не кредо Овнов. Им свойственно нарушать их и создавать свои, но в конце августа и начале сентября лучше этого не делать.
Звезды советуют Овнам отдохнуть как следует, сменить обстановку, развлечься на выходных. В будние дни лучше заняться простыми делами, домашними заботами. Полезно будет приостановить на некоторое время крупные траты. В начале недели возможны приятные знакомства, некоторые из которых могут стать судьбоносными. Это хорошее время для общения, флирта, романтики, начала новых отношений и завершения старых.
Телец
У Тельцов начинается период, когда они легко могут не поделить что-то с коллегами, друзьями или даже с родственниками. Тельцам стоит перестать критиковать окружающих людей и сыпать обидами. Им лучше перестать провоцировать близких на конфликты.
В конце недели многие проблемы Тельцов уйдут прочь. Желательно заставить себя двигаться вперед, начать поиски себя, провести небольшой самоанализ, чтобы понять, что тормозит развитие.
Близнецы
Созидательное настроение и энергетика планет поможет Близнецам преуспеть в любовной сфере. Это касается тех, кто пока в поисках любви и тех, кто её уже нашел. Желательно не проводить эти семь дней в одиночестве, не обижаться ни на кого без причины. Приятное общение поможет быстро восстановить энергию и силы, привлечь удачу и поднять настроение.
Общение с людьми и развлечения помогут Близнецам расслабиться, выгнать из своей головы все мерзкие мысли и неуверенность. Звезды принесут этим людям массу приятных моментов в любви, однако не стоит забывать, что любая удача может смениться большим провалом, если перестать думать перед совершением очередного важного шага.
Рак
Ракам на этой неделе удастся изменить судьбу и очистить карму. Может произойти очень много важных событий, которые поспособствуют привлечению удачи. Звезды и планеты поспособствуют повышению харизмы и обаяния Раков, что поможет им в покорении сердец и привлечении внимания противоположного пола.
Главное правило этой недели — общение без предвзятости. Астрологи советуют Ракам научиться давать людям второй шанс. Также важно оставаться самими собой. Нужно найти в себе силы для того, чтобы не прогнуться под давлением мнения окружающих людей, не изменить свои принципы и убеждения.
Лев
У Львов пришло время, когда им стоит побыть в уединении. Спад активности планет и звезд приведет к тому, что люди этого Знака будут быстрее уставать, у них в запасе останется не так много сил, как хотелось бы. Новые знакомства не помогут вам найти свое счастье — ни в реальной жизни, ни в социальных сетях или на сайтах знакомств. Достичь успеха поможет самокритичность.
Многим захочется посвятить себя полностью поиску любви, но это неверная дорога. Тем, кто уже находится в отношениях, лучше заняться их укреплением. Вывести любовь на новый уровень получится без особых проблем, если поверить в себя и не бояться брать на себя ответственность. В конце недели у Львов обострится чувствительность и эмпатия, что может быть опасным.
Дева
Планеты и звезды сейчас в очень хорошем для Дев положении, особенно это скажется во второй половине недели. Нужно постараться разглядеть в людях только все самое хорошее. На этой неделе наступает тот редкий период, когда чувства и эмоции правят миром. Побочный эффект — беспокойство.
Очень полезной станет интуиция. Девам желательно опираться на шестое чувство не только в амурных, но еще и в финансовых делах. Можно потратить на себя немного денег, сделав себе приятный подарок. Также деньги можно вкладывать в собственное развитие, в получение знаний и опыта.
Весы
У Весов наступает очень важный период, в который можно попробовать самым кардинальным образом изменить свою жизнь. Советы окружающих людей тоже могут оказаться полезными. Слепо доверять каждому их слову не стоит, но временами они будут очень кстати.
В самом начале недели важно расставить приоритеты правильно и следовать своим главным жизненным принципам, инстинктам. Во вторник или среду можно начинать новые дела. Это сулит очень много позитива. Можно удариться в работу, а можно посвятить себя развлечениям, веселью. Стоит опасаться рисков и авантюр, потому что они могут вывести Весов из себя.
Скорпион
В период с 26 августа по 1 сентября Звезды советуют Скорпионам не забывать об обещаниях, данных ранее близким людям и коллегам, а также о самых важных и насущных делах, которые уже нет возможности откладывать на потом. Трудолюбивые представители этого Знака окажутся впереди всех, но первые плоды своего упорного труда они смогут разглядеть немного позднее.
Неудачи случаются, но иногда нужно уметь показывать этому миру свою силу и упорство. Надеяться на случайности сейчас нельзя — преодолеть все невзгоды поможет повышенная мотивация и правильно расставленные приоритеты.
Стрелец
Иногда для того, чтобы добиться успеха, нужно не приобрести что-то, а отказаться от чего-то. На этой неделе продуктивность Стрельцов напрямую будет зависеть от их умения находить в себе какие-то изъяны. Пора научиться принимать критику.
В целом звезды и планеты сейчас гармоничны и созидательны, поэтому проблем с настроением почти не будет. Дела могут идти по-разному, так что нужно просто настроить себя на нужный лад и не сходить с выбранного пути в финансовых делах, работе, любви. Свободное время лучше посвящать близким людям и отдыху.
Козерог
Эта неделя обещает быть не простой для Козерогов. Звезды и планеты сейчас очень непредсказуемы и могут провоцировать плохое настроение.
Если что-то не получается, можно сменить сам подход к делу. Козерогам лучше оставаться вовлеченными во всё и вся, следить за динамичным развитием событий и оставаться в теме. Не нужно позволять себе отдыхать, потому что так можно стать аутсайдерами.
Водолей
Водолеям не этой неделе придется столкнуться с энергетическим спадом и некоторой апатией. Усилить энергетику можно разными способами: физической активностью, прогулками, водными процедурами, общением с приятными людьми. Желательно избегать глубокого самоанализа и самокопаний. Неделя должна пройти под девизом «вперед и только вперед, без страхов и самоупреков».
Ближе к выходным вернется воодушевление, новые амбиции, мотивация и энтузиазм в работе. Но на выходных лучше не работать, а активно отдыхать — съездить на дачу, сходить в поход, отправиться в короткое путешествие.
Рыбы
Рыбам не желательно делиться своими планами с окружающими. Общество не любит, когда кто-то добивается успеха или приобретает важный опыт, меняющий сознание. Рыбам поможет домашняя уборка и наведение порядка. Энергетика родных стен будет очень важна — она подарит Рыбам удачу, спокойствие, очистит их разум.
Что точно делать не стоит, так это ставить палки в колеса окружающим. Не нужно никому мстить, наживать себе лишних врагов. Если кто-то в прошлом обидел Рыб, то лучше не зацикливаться на негативных мыслях, не жить прошлым.