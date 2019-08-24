Фото: Александр Домогаров располнел так, что его не узнают поклонницы

На снимке актер в белой рубашке с рюшами и в голубых джинсах.

«Что с Домогаровым? Неудачный грим?», «Снизу снято. Действительно неудачный кадр», «Возраст неумолим. Не сразу узнала актера», «Не те уже гардемарины», — высказались подписчики.

Но на защиту встали настоящие фанаты артиста. Они уверяют, что Александр просто не в лучшем виде получился на снимке. «Домогаров талантливый актер, но, как и все мы — стареет», «Это такой неудачный фотограф и глубокая лавочка», — комментируют поклонники.