Гуляет Ласнамяэ! На Певческом поле отмечают день рождения района
По традиции в конце лета на Певческом поле управа самого большого района столицы устраивает яркий праздник и большой бесплатный концерт. Гвоздем программы этого вечера станет певец Митя Фомин.
В этом году «День Ласнамяэ» проходит в субботу, 24 августа.
На главной сцене выступают Артем Савицкий, группа AveNue из Нарвы, дуэт «Пара Тайн», финалисты детского музыкального ТВ-шоу BRAVO! и многие другие.
В 20:00 на главной сцене праздника выступит известный российский певец Митя Фомин, который исполнит свои популярные хиты.