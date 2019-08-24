В Москве прощаются с Александрой Назаровой

Александра Ивановна скончалась 20 августа. Друзья актрисы рассказывают, что долгие годы она страдала из-за проблем с легкими. Недавно болезнь обострилась и она была экстренно госпитализирована, но попытки медиков поправить здоровье звезды оказались тщетны. Коллега Назаровой Энахат Багирова отмечает, что после недавней операции ей было тяжело говорить, поэтому она выражала эмоции глазами. «Питание осуществлялось через трубочки — сначала маленькую, потом большую. У нее работало только сердце. Без аппаратов, поддерживающих жизнедеятельность организма, она уже бы не смогла жить», — отметила Багирова.

В эти минуты в Москве проходит гражданская панихида по актрисе Александре Назаровой, известной ролью в сериале «Моя прекрасная няня» и театральным проектам. Поклонники звезды начали собираться за полчаса до начала прощания около Новой сцены театра Ермоловой. К 11 утра на Тверской улице было около 50 человек в траурных нарядах и с охапками цветов.