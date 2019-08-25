Радостный день для Рыб, а вот Ракам будет непросто: гороскоп на 25 августа

Юных представителей знака ждут романтические увлечения, Львы постарше смогут внести нечто новое в свою личную жизнь, если будут полагаться не только на эмоции, но и на здравый смысл. В автомобильных поездках нужно быть осторожнее, против использования других видов транспорта звезды ничего не имеют.

Дева

День связан с некоторыми затруднениями в общении: вы поглощены собственными делами и не склонны уделять внимание окружающим. Самое время задуматься о здоровье, провести оздоровительные процедуры; жизненный потенциал несколько снижен, недомогания не исключены. Нежелательны встречи с малознакомыми людьми, далекие поездки. Возможны резкие перепады настроения, но вернуть душевное равновесие вам наверняка поможет общение с друзьями и любимым человеком. Можно устроить небольшой праздник у себя дома или навестить старых знакомых.

Можно заниматься решением накопившихся проблем, при этом действовать следует неспешно, а поступки совершать обдуманные. От покупок, которые не были запланированы заранее, лучше воздержаться.

Весы

Снижается жизненный потенциал, что может отразиться на вашем самочувствии. Постарайтесь избегать лишних нагрузок, откажитесь от занятий, представляющих угрозу для организма. Соблюдение разумной диеты, умеренное употребление спиртных напитков и отказ от ненужного риска – вот простой рецепт, который позволит избежать серьезных недомоганий.

Благодаря умению разбираться в людях вы сможете сблизиться с весьма достойными особами, избежав контактов с теми, кто мог бы вам навредить. Очень удачный день для обсуждения профессиональных и семейных проблем с заинтересованными лицами: вы получите желаемые ответы на все важные вопросы.

Скорпион

Можно заниматься преодолением бытовых трудностей, решать проблемы, связанные с недвижимостью, планировать переезд. Скорпионы благоразумны и практичны, однако руководствуются соображениями сиюминутной прибыли, а потому не всегда могут предсказать дальнейшее развитие событий. Именно с этим могут быть связаны ошибки при заключении сделок, совершении покупок. К счастью, сегодня можно рассчитывать на советы окружающих: принимать сложные решения самостоятельно не придется.

Близкие настроены по отношению к вам критично, но доброжелательно, лишь любимый человек является исключением и может преподнести весьма неприятные сюрпризы. Будьте готовы к тому, что ваши идеи и предложения встретят скептически, а от некоторых ранее составленных планов придется отказаться.

Стрелец

День отмечен снижением жизненного потенциала, что может нарушить ваши планы и спровоцировать не слишком приятные перемены. Однако не спешите расстраиваться – шанс все исправить у вас обязательно будет. Заняв активную жизненную позицию, вы легко найдете хороших помощников, при поддержке которых наверняка сможете одержать верх и над недоброжелателями, и над неблагоприятно складывающимися обстоятельствами.

В этот день лучше воздержаться от поездок, а все важные встречи проводить на привычной, хорошо изученной территории. У юных представителей знака могут возникнуть разногласия с представителями противоположного пола, однако до конфликтов дело не дойдет.

Козерог