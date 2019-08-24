Сб, 24.08.2019
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  • Названы три знака Зодиака, которым Ванга в своем пророчестве предрекла удачу в 2019 году

Названы три знака Зодиака, которым Ванга в своем пророчестве предрекла удачу в 2019 году

Ванга

ФОТО: Скриншот с видео

Журналисты нашли предсказание болгарской ясновидящей о том, кому из знаков Зодиака будет сопутствовать удача в 2019 году.

Известная болгарская ясновидящая Ванга оставила свой прогноз по знакам Зодиака на 2019 год, выделив трех представителей, которых ждет большая удача в 2019 году, передает TopNews.

По мнению прорицательницы, большая удача в этом году ждет Овнов. Эти люди будут жить в любви и понимании. Одинокие представители этого знака смогут встретить свою вторую половинку, а семейные Овны будут жить в комфорте и гармонии. Однако до этого им нужно приложить усилия - помните, что ничего не сложится само собой. Зато затраченный труд непременно принесет плоды.

Большой потенциал счастливой жизни в 2019 году, по мнению Ванги, есть у Тельцов. Представителей этого знака ждут позитивные перемены. Вы можете получить новую более высокооплачиваемую работу, реализуете себя в профессиональном плане или встретите человека, который благоприятно изменит вашу судьбу.

Большие и благоприятные перемены, а также удача будет сопутствовать в 2019 году Близнецам. Судьба подарит им поддержку окружающих. Вы сможете найти занятие по душе, неожиданно обогатиться или получить удачу в личной жизни. Однако представителем этого знака рекомендуется работать над собой и решением своих проблем, и тогда ваши начинания обречены на успех.

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