Друзья Анастасии Заворотнюк не подтвердили слухи о раке, но не исключили «большую проблему»

В сети появились слухи, что Заворотнюк заболела, якобы у нее после рождения третьего ребенка диагностирован рак мозга.

Друзья актрисы не подтвердили эти слухи, но отметили, что для них есть основания. Подозрительно, что Петр Чернышев не принимает участие в шоу. По словам друзей семьи актрисы и фигуриста, "в артистических кругах давно говорят, что большая проблема у жены Чернышёва", и он сейчас нигде не катается, а только сидит с Анастасией, - сообщает "МК".

СМИ пишут что у 48-летней звезды сериала "Моя прекрасная няня" медики обнаружили рак мозга, поэтому она отменила спектакли в театре и перестала выходить в свет.

У Анастасии Заворотнюк двое детей от предыдущего брака с Дмитрием Стрюковым - дочь Анна и сын Майк. Пара рассталась после 12 лет совместной жизни.