Анне Седоковой приписали роман с женатым мужчиной

Многодетная мать Анна Седокова в последнее время старается скрывать свою личную жизнь и не показывает своих избранников. У Анны явно много поклонников среди мужского пола, но артистка предпочитает не говорить о своих коротких романах, пишет Экспресс газета.
Буквально две недели назад Анну заметили в компании нового ухажера во время прогулки. Молодым человеком оказался хоккеист Андрей Миронов, который младше Седоковой на десять лет.
Теперь же Анне приписывают новый роман. Ее заметили в компании нового мужчины в одном из турецких отелей. Избранником артистки оказался 27-летний баскетболист Янис Тимм.
К слову, баскетболист переехал в Москву из Латвии три года назад, успел жениться, а супруга подарила ему сына, но недавно Янис удалил все фотографии с женой из своего микроблога, что стало неким подтверждением того, что теперь спортсмен проводит время в объятиях Седоковой. Естественно, ни Анна, ни Янис никак не комментируют свои отношения, пишет сайт Дни.ру.