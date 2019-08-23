Анне Седоковой приписали роман с женатым мужчиной

Буквально две недели назад Анну заметили в компании нового ухажера во время прогулки. Молодым человеком оказался хоккеист Андрей Миронов, который младше Седоковой на десять лет.

К слову, баскетболист переехал в Москву из Латвии три года назад, успел жениться, а супруга подарила ему сына, но недавно Янис удалил все фотографии с женой из своего микроблога, что стало неким подтверждением того, что теперь спортсмен проводит время в объятиях Седоковой. Естественно, ни Анна, ни Янис никак не комментируют свои отношения, пишет сайт Дни.ру.