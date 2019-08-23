Рейтинг водителей: как Знаки Зодиака ведут себя за рулем

На дорогах часто происходит много нестандартных ситуаций, встречается много опасностей.

Стихия Огня: Овен, Лев, Стрелец

Люди, рожденные под Знаками Зодиака из стихии Огня, самые эмоциональные. Кроме того, они не стесняются показывать эмоции. Именно поэтому больше конфликтов на дороге происходит с их участием.

Овны — достаточно конфликтные люди, но они никогда не переходят грань. Они не полезут первыми в драку, но сказать что-нибудь в адрес другого участника движения могут без проблем. Их навыки вождения оставляют желать лучше — Овны водят небрежно, но зато не суетливо и относительно спокойно.

Львы — прирожденные гонщики. Они водят очень быстро, агрессивно, стремительно, но попадают в аварии нечасто. Это самые настоящие провокаторы, которые не идут на компромиссы, хотя иногда могут делать исключения.

Стрельцы из представителей стихии Огня самые спокойные на дороге. Они водят очень размеренно. Им нравится сам процесс вождения, поэтому они получают истинное наслаждение и удовольствие. Это одни из самых малоаварийных водителей.

Стихия Земли: Телец, Дева, Козерог

Эти люди водят очень внимательно и довольно хорошо, однако, не все так радужно, как кажется. Они довольно терпеливы, но если они выйдут из себя, то пиши пропало.

Если вы спросите, кто является самым большим любителем быстрой езды, то астрологи ответят вам, что это Тельцы. Они водят очень динамично, обожают скорость и адреналин, из-за чего большая часть бюджета уходит на штрафы. Мужчины-Тельцы часто дерутся, а дамы этого Знака считают себя королевами дороги.

Девы — яркие представители стихии Земли, но за рулем они дадут фору любому агрессору, когда находятся в состоянии стресса. Водят они очень хорошо и внимательно, потому что бережно относятся к машине. Все меняется, если кто-то их нарочно пытается достать. Лучше этого не делать.

Козероги почти никогда не попадают в аварии, потому что очень консервативны и осторожны. Если на знаке написано ограничение 40 км/ч, то 41 они никогда не поедут. Им не нужны проблемы — им главное добраться из пункта «А» в пункт «Б».

Стихия Воздуха: Близнецы, Весы, Водолей

Эти люди быстрее ветра, обожают скорость, драйв. Они водят едва ли не лучше всех, но они очень беспечны за рулем. Эта расслабленность порой играет им на руку, потому что они вообще не нервничают. На конфликты они предпочитают не идти.

Близнецы — это те, кто относится к машине как к средству передвижения. У них нет никакой тайной связи с машиной, но водить они просто обожают. Им нравится это пьянящее чувство свободы, пустая ночная автострада без машин и полный бак бензина. А еще они просто ненавидят пробки.

Весы — хорошие водители, которые вобрали в себя все самое лучшее. Они не конфликтные, не ездят слишком быстро или слишком медленно, обожают сам процесс и не нарушают правила дорожного движения.

Водолеям важен статус их машины. В работе, в общении и на дороге им нужно показывать себя только победителями, поэтому они ездят на самых дорогих машинах из всех, которые только могут себе позволить. Их всех Знаков Зодиака они самые агрессивные, а за рулем особенно.

Стихия Воды: Рак, Скорпион, Рыбы

Считается, что представители стихии Воды водят хуже всех, но это не совсем так. Да, у них есть некоторые изъяны, но это не значит, что они ужасные водители.

Раки водят очень нервно, резко и много ругаются. Они чаще других не уступают никому дорогу, но зато не превышают скорость, полагая, что это самое важное правило движения из всех.

Скорпионы довольно нерешительны, но в остальном их навыки вождения очень хороши. Они не выясняют отношения, водят очень спокойно. Еще они очень сильно привязываются к своему автомобилю.