Деми Роуз украсила собой невероятный пейзаж, надев для этого минимум одежды

Судя по опубликованным фото, отдых Деми удался на славу. В этот раз девушка предстала в мини-бикини, сделанном под змеиную кожу, и показала бамбуковый домик, где с гамака открывается прекрасный вид на балийские леса. Но и в гамаке оказался вид не хуже, по крайней мере, если верить комментариям пользователей Сети.