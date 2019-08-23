Пт, 23.08.2019
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  • Деми Роуз украсила собой невероятный пейзаж, надев для этого минимум одежды

Деми Роуз украсила собой невероятный пейзаж, надев для этого минимум одежды

Demi Rose

ФОТО: KGC-29 / Claytons/GoffPhotos.com

Несмотря на то что сейчас 24-летняя британская модель вернулась в Штаты, она продолжает выкладывать снимки из своего отпуска на Бали, пишет Лайф.

Судя по опубликованным фото, отдых Деми удался на славу. В этот раз девушка предстала в мини-бикини, сделанном под змеиную кожу, и показала бамбуковый домик, где с гамака открывается прекрасный вид на балийские леса. Но и в гамаке оказался вид не хуже, по крайней мере, если верить комментариям пользователей Сети.

Если ты Джейн, то можно я буду твоим Тарзаном?

Богиня!

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