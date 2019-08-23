Пт, 23.08.2019
Впечатляет! Усадьба Сагади наполнилась волшебством СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Что случилось с Ёлкой? В сети обсуждают странный внешний вид певицы

Что случилось с Ёлкой? В сети обсуждают странный внешний вид певицы

Елка

ФОТО: Instagram

Ёлка появилась на одном из мероприятий и удивила поклонников своим внешним видом.

В последнее время певица Ёлка редко появляется на публике, но на днях она посетила одно из мероприятий и удивила своих поклонников внешним видом. Как только фотографии звезды попали в сеть, пользователи принялись их активно комментировать, отмечая, что Ёлка выглядела странно. 

Для выхода артистка выбрала белое платье свободного кроя, а волосы собрала в пучок на макушке. А вот выбор макияжа удивил многих. Помада бледного цвета, неаккуратно накрашенные стрелки на глазах, пудра чересчур розового оттенка — все это придало Ёлке болезненный вид. Поклонники сразу же раскритиковали образ артистки, отметив, что ей нужно менять стилиста. 

ФОТО: Instagram

ФОТО: Instagram

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ