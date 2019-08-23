Что случилось с Ёлкой? В сети обсуждают странный внешний вид певицы

В последнее время певица Ёлка редко появляется на публике, но на днях она посетила одно из мероприятий и удивила своих поклонников внешним видом. Как только фотографии звезды попали в сеть, пользователи принялись их активно комментировать, отмечая, что Ёлка выглядела странно.