Что случилось с Ёлкой? В сети обсуждают странный внешний вид певицы

Ёлка появилась на одном из мероприятий и удивила поклонников своим внешним видом.
В последнее время певица Ёлка редко появляется на публике, но на днях она посетила одно из мероприятий и удивила своих поклонников внешним видом. Как только фотографии звезды попали в сеть, пользователи принялись их активно комментировать, отмечая, что Ёлка выглядела странно.
Для выхода артистка выбрала белое платье свободного кроя, а волосы собрала в пучок на макушке. А вот выбор макияжа удивил многих. Помада бледного цвета, неаккуратно накрашенные стрелки на глазах, пудра чересчур розового оттенка — все это придало Ёлке болезненный вид. Поклонники сразу же раскритиковали образ артистки, отметив, что ей нужно менять стилиста.