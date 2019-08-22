«Под фанеру не успела!»: Лолита опозорилась на глазах у публики

Однако были и те, кого увиденное раздосадовало. Особо певицу критиковали за то, что она выступала под фонограмму. Справедливости ради отметим, что в конце видео действительно можно услышать, как Лолита Милявская поет вразрез фонограмме.

"Лолита пляшет, фонограмма идет, люди в восторге", "Есть красиво. Есть откровенно. Есть вкусно. Есть сексуально. Есть интересно. Есть искренне. Есть проникновенно. Есть крик души. Есть яркий эпатаж. А есть *****. И это – он самый. К сожалению", "Никакого уважения к народу/стране. Позор!", "С каких пор неуклюжие движения бегемота под фанеру называются зажигательным выступлением?", "Маленько под фанеру не успела, но излучать такой позитив это круто)", "Ну так скакать и петь невозможно. Фанера", – пишут недовольные поклонники Лолиты Милявской.