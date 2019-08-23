Козерогов ждет сложный день, а Весам нужна поездка на природу: гороскоп на 23 августа

Лев

Очень удачный день для любой практической деятельности. Вы можете заниматься ремонтом, переставлять мебель, наводить порядок на приусадебном участке, решать хозяйственные вопросы, обновлять гардероб или пополнять библиотеку – ни помощь, ни совет вам не нужны для того, чтобы справиться со всем этим как нельзя лучше. Требуется лишь здравая оценка собственных финансовых возможностей, поскольку порой вы можете слишком увлечься покупками.

Отношения с любимым человеком полны противоречий – вы снова возвращаетесь к обидам, о которых давно пора забыть, и обсуждаете проблемы, не стоящие и малой толики вашего внимания. Пора разобраться в том, что с вами происходит; не исключено, что повышенная требовательность к партнеру свидетельствует лишь о том, что вы давно переросли свой роман.

Дева

Девам не сидится на месте, и в этом нет ничего удивительного – дух приключений у представителей этого знака силен, а дальние странствия сулят им много интересного. Активный отдых подарит массу впечатлений, занятия спортом поднимут настроение, а долгие пешие прогулки дадут возможность обдумать события, в последнее время происходившие в жизни.

Вам не придется прикладывать усилий, чтобы найти единомышленников, сегодня ваши идеи наверняка поддержат как близкие люди, так и новые знакомые. Жизненный тонус высок, что сказывается не только на самочувствии, но и на настроении. Возможно новое романтическое увлечение, не ведущее, впрочем, к серьезным отношениям.

Весы

Этот день отлично подходит для небольшой увеселительной поездки на природу. Отдых на свежем воздухе поднимет вам настроение, поможет набраться сил для решения накопившихся проблем. В личной жизни существуют определенные трудности, преодоление которых потребует серьезных усилий. Будьте готовы идти навстречу любимому человеку, не игнорируйте его желаний и ожиданий – награда за этот не слишком утомительный труд будет скорой и щедрой.

Не стоит слишком усердствовать в домашних делах, заниматься утомительной работой. Некоторое снижение жизненного потенциала может стать причиной недомогания, а потому нагрузки нужно сократить.

Скорпион

Скорпионам, несколько уставшим за последнее время от напряженной работы, этот день даст возможность восстановить силы. Сейчас вам хочется просто побездельничать, и, к счастью, ситуация позволяет не проявлять чудес энтузиазма и отложить подвиги до более благоприятного момента. Пока же можно разобраться в своих отношениях с близкими людьми, и решить, можно ли изменить их в лучшую сторону, а главное – понять, насколько вам это действительно нужно.

Вы стремитесь к уединению, но все же не сможете избежать нескольких неожиданных встреч – и, к собственному удивлению, искренне им порадуетесь. Это очень благоприятный день для того, чтобы обсудить с кем-то свои проблемы, рассказать, что у вас на душе.

Стрелец